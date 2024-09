Comunidad internacional ante exilio de Edmundo González: “Día triste para la democracia”

El exilio de Edmundo González en España ha generado todo tipo de reacciones en la comunidad internacional.

Una vez a bordo del avión militar que lo llevó a España, el opositor venezolano Edmundo González habló con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien manifestó: “Le he reiterado el compromiso del Gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión, manifestación y la integridad física de todos los venezolanos”.

Una movida que está en la mira de la comunidad internacional. En España hay opiniones divididas.

El Partido Popular, a través de su vicesecretario general, Esteban González Pons, criticó la decisión del Gobierno español: “Sacar a Edmundo González, sin reconocerlo presidente legítimo, no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura”.

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó este como “un día triste para la democracia en Venezuela. La Unión Europea exige a las autoridades venezolanas poner fin a la represión, las detenciones arbitrarias y al hostigamiento contra los miembros de la oposición y la sociedad civil, así como liberar a todos los presos políticos”.

La OEA también arremetió contra la persecución del régimen venezolano y subraya que es indudable que González ganó las elecciones presidenciales.

“Edmundo González hizo solamente lo que le correspondía en esta oportunidad. Venezuela definitivamente no necesita ni un solo preso político más, ni un solo torturado más. No necesita ni una víctima más de violaciones sistemáticas de derechos humanos”, puntualizó la OEA.

A estos mensajes se han sumado voces de la oposición venezolana como Delsa Solórzano, Juan Guaidó y Juan Pablo Guanipa.

“Edmundo González Urrutia sigue siendo el presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, esté aquí o en Madrid. Es momento para seguir, Edmundo como presidente electo activo en España y nosotros aquí con María Corina Machado y los partidos políticos”, adujo el líder opositor Guanipa.

Entre tanto, en las últimas horas países como Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala se sumaron al rechazo a la decisión del Gobierno venezolano de revocar el beneplácito otorgado al Gobierno brasileño para custodiar la embajada de Argentina en Caracas. La sede diplomática permanece rodeada por las fuerzas de seguridad de Venezuela.

¿Qué opina el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma sobre el exilio de Edmundo González?

En Noticias Caracol en vivo, el exalcalde de Caracas y líder opositor en Venezuela, Antonio Ledezma, dijo que la llegada de Edmundo González a España no es un golpe para la oposición y que él regresará a Venezuela para juramentarse como presidente electo.

“Este es un capítulo más de lucha que estamos dando, una lucha inédita donde se ha tenido que hacer una campaña prácticamente en condiciones desventajosas, en donde los recursos eran los teléfonos celulares y las redes sociales, porque no había acceso a los medios convencionales”, recordó Ledezma.

Preguntado acerca de que el Gobierno de España no haya reconocido aún a Edmundo González como presidente electo, pero sí adelantara su asilo, Ledezma opinó: “Yo creo que necesitan pasos más certeros, más eficaces. Hay que pasar la página del librito de la diplomacia, donde los diplomáticos, por ser un oficio muy exquisito, dicen cosas que no quieren hacer o no quieren decir para tratar de reafirmar las intenciones que los asisten. Para nosotros es fundamental el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de los venezolanos, porque, como he dicho, esté donde esté, en Venezuela, España, Colombia o en Estados Unidos, Edmundo González es el presidente electo legítimo, así lo dicen en las actas”.

