Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa en Madrid, España: esto se sabe

Maricarmen ya no volverá a casa. Este 7 de octubre se confirmó el fallecimiento de la mujer española que se convirtió en el símbolo de las protestas contra los desahucios que se han presentado en importantes ciudades de España, como Madrid. La mujer había aguantado cuatro intentos de desahucio y estaba listo para volver a su hogar. Sin embargo, este miércoles se confirmó su fallecimiento en el centro hospitalaria donde fue ingresada a sus 87 años de edad.

¿Quién era Maricarmen Abascal y por qué se convirtió en un símbolo para España?

Maricarmen Abascal vivía en su casa, del distrito madrileño del Retiro, desde hace 70 años. La anciana fue desalojada de su vivienda por una orden judicial después de que la empresa de alquileres Urbagestión comprara su apartamento en 2018. La compañía quiso subirle el alquiler por encima de su pensión, y después de tres intentos para desahuciarla, al cuarto lo consiguió. El caso de esta mujer mayor se convirtió en la gota que colmó el vaso del descontento ciudadano por el problema de la vivienda en España y desató una tormenta política.



Maricarmen iba a volver a su casa después de un acuerdo

Maricarmen vivía en el distrito del Retiro y había sido ingresada al hospital Gregorio Marañón después que todo intento hasta el último aliento para evitar su desahucio no surtiera efecto. Fue sacada de su casa en camilla y sus enseres fueron empacados por voluntarios que acompañaron a la mujer de la tercera edad. Sin embargo, la presión y la atención mundial lograron que el caso de la española diera un último giro que había hecho que todos cantaran "victoria". Sus representantes lograron acordar con la empresa propietaria de su vivienda que Maricarmen volviera a su casa una vez fuera dada de alta del hospital.

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La abogada Beatriz Duro contó que Maricarmen había recibido con mucha alegría esta noticia. Esperaba recuperarse "cuanto antes" para regresar a su casa de toda la vida.



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