Condenan a 30 años de prisión a guatemalteco por la muerte de 53 migrantes en Texas

Un tribunal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión a Rigoberto Miranda Orozco, un ciudadano guatemalteco señalado de participar en una red de tráfico de migrantes relacionada con la muerte de 53 personas que viajaban hacinadas en el remolque de un camión en Texas, en junio de 2022.

La sentencia fue anunciada por la Fiscalía estadounidense. Según las autoridades, Miranda Orozco tuvo un papel importante dentro de la organización que trasladaba migrantes hacia Estados Unidos en condiciones que ponían en riesgo sus vidas.

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El guatemalteco fue extraditado desde su país para responder ante la justicia estadounidense. Con esta decisión, se suma una nueva condena a los procesos judiciales relacionados con esta tragedia.



"Rigoberto Miranda Orozco, el acusado sentenciado hoy, fue una pieza clave en esta organización de tráfico de migrantes que causó la muerte de estas 53 personas", dijo a la prensa Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.

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Tras conocerse la decisión judicial, el funcionario también se refirió a la extradición del acusado y a su intento de evitar la justicia estadounidense.

"Creía que podía salirse con la suya, que podía esconderse en otro país. Ahora sabe que no es así. Porque pasará los próximos 30 años en una prisión estadounidense", aseguró Simmons durante una conferencia de prensa en San Antonio.

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¿Qué ocurrió con los 53 migrantes en Texas?

La tragedia ocurrió en junio de 2022, cuando al menos 64 migrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador viajaban en el remolque de un camión sin ventilación adecuada.

Entre las personas que iban en el vehículo había ocho niños y una mujer embarazada. Durante el recorrido, el sistema de aire acondicionado no funcionó correctamente y la temperatura dentro del remolque aumentó.

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El camión fue encontrado en San Antonio, Texas. Cuando las autoridades revisaron el vehículo, 48 personas ya habían muerto. Otras 16 fueron trasladadas a hospitales, pero cinco fallecieron posteriormente.

En total, 53 migrantes perdieron la vida y 11 sobrevivieron.

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El caso se convirtió en una de las tragedias más graves relacionadas con el tráfico de migrantes en Estados Unidos y evidenció los riesgos que enfrentan las personas que recurren a redes ilegales para cruzar la frontera.

Otros implicados también recibieron condenas

El proceso judicial también ha alcanzado a otros integrantes de la organización de tráfico de migrantes.

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En 2025, el mexicano Felipe Orduña Torres, señalado como líder de la red, recibió cadena perpetua. Por su parte, Armando González Ortega, identificado por las autoridades como uno de los organizadores, fue condenado a 83 años de prisión.

Según el fiscal general adjunto Tysen Duva, nueve integrantes de la organización habían sido condenados en Estados Unidos por su participación en el caso, mientras que otros diez recibieron sentencias en Guatemala.

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Cinco personas esperan conocer sus condenas en Estados Unidos y otra se encuentra prófuga. Entre los procesos pendientes está el del conductor del camión, el estadounidense Homero Zamorano Jr., cuya sentencia, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades, estaba prevista para diciembre.

Las autoridades buscan a los responsables de la red

Las investigaciones establecieron que cada migrante habría pagado entre 12.000 y 15.000 dólares para realizar el recorrido hacia Estados Unidos.

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Las autoridades buscan determinar cómo funcionaba la red, quiénes participaban en la organización de los viajes y de qué manera se distribuían las ganancias obtenidas mediante el tráfico de personas.

Durante la conferencia de prensa, el fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, se refirió a las acciones que adelanta su país para identificar a los responsables de estas operaciones.

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"Vamos a seguir el dinero, investigar las ganancias que sostienen estas redes y actuar sobre bienes conforme a la ley", afirmó. El funcionario también señaló que Guatemala busca perseguir a todos los involucrados, no solamente a quienes transportan directamente a los migrantes.

"El corazón de estas redes, para perseguir no solo al chofer sino al que organiza, financia, cobra y al que se enriquece", agregó García Luna al explicar el alcance de las investigaciones.

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AFP

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G