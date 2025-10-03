En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Condenan a Sean 'Diddy' Combs a 4 años de cárcel en Estados Unidos: los delitos que le atribuyen

Condenan a Sean 'Diddy' Combs a 4 años de cárcel en Estados Unidos: los delitos que le atribuyen

El rapero fue sentenciado este viernes 3 de octubre en Nueva York. La fiscalía había solicitado 11 años de prisión para Combs. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Otra denuncia contra Diddy Combs de mujer que dice haber sido abusada a los 13 años
La mujer afirma que tras haber sido abusada por Diddy Combs sufre "una profunda depresión" -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad