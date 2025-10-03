Condenan a Sean 'Diddy' Combs a 4 años de cárcel en Estados Unidos: los delitos que le atribuyen

El reconocido magnate musical Sean "Diddy" Combs fue condenado este viernes 2 de octubre en Nueva York a 50 meses de prisión -alrededor de cuatro años y dos meses- por cargos relacionados con la prostitución. Se debe recordar que el rapero ya había sido absuelto de las acusaciones más graves que se le imputaban el pasado julio tras un sonado juicio por agresión sexual.

En ese momento, la lista de imputaciones incluía delitos de crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua. La nueva decisión determinó que el famoso estadounidense, de 55 años, fuera sentenciado a dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares.

Se destacó que a su pena se le descontarán los meses que ha pasado entre rejas en un centro penal de alta seguridad en Brooklyn (Nueva York) durante el juicio, por lo que su condena en la cárcel alcanzará los 36 meses de prisión (tres años, aproximadamente). La revista People informó que antes de que le dictara su sentencia, Combos se disculpó con sus exnovias, amigos y familiares, calificando su comportamiento de "repugnante, vergonzoso y repugnante".



La audiencia de sentencia comenzó en horas de la mañana de este viernes en el tribunal de Nueva York donde se juzgó a la estrella, en su presencia, la de su familia y ante una gran multitud. La agencia internacional de noticias EFE reportó que decenas de influenciadores neoyorquinos dedicados a la cobertura de juicios mediáticos y otros tantos seguidores del rapero se congregaron progresivamente a las afueras del recinto en el sur de Manhattan.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

Con información de EFE y AFP

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.