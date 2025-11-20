En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Gobierno de Nicolás Maduro lanza advertencia: dice que EE. UU. busca volver a Venezuela el estado 51

Gobierno de Nicolás Maduro lanza advertencia: dice que EE. UU. busca volver a Venezuela el estado 51

La vicepresidenta Delcy Rodríguez se pronunció mientras la tensión entre Venezuela y EE. UU. sigue escalando tras la gran movilización aérea y naval en el Caribe, que incluye al mayor portaaviones estadounidense. Esto dijo.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 20 de nov, 2025
ARCHIVO

