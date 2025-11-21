Importante utensilio de cocina es retirado del mercado: alertan posible contaminación de plomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dio a conocer en una de sus más recientes alertas sanitarias sobre el retiro masivo de una cacerola. El artículo de cocina podría haber sido expuesto a grandes cantidades de plomo, lo que podría ser un riesgo para la salud de los consumidores.

Se trata de un recipiente especializado para leche de 24 cm de diámetro. "Se distribuyó en las áreas de los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Maryland, Virginia y Massachusetts. El producto se vende en cajas de seis unidades, las cuales se venden individualmente en tiendas minoristas", reveló la FDA en su informe, con fecha del pasado 19 de noviembre.



¿Qué se sabe de la cacerola contaminada con plomo?

La FDA dio a conocer que la empresa Shata Traders Inc., de Brooklyn, Nueva York, está efectuando el retiro del mercado del producto denominado "recipiente para leche Chef Brand de 24 cm". "Debido a la posible contaminación con niveles significativos de plomo (Pb), que podría filtrarse a los alimentos", alertaron.



De acuerdo con la entidad estadounidense, hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedad relacionados con el producto. "La FDA recogió muestras del producto en una tienda minorista y el análisis reveló que contiene plomo lixiviable, perjudicial para la salud. Si adquirió una cacerola para leche Chef Brand de 24 cm, le solicitamos que deje de usarla y la devuelva a la tienda donde la compró para obtener un reembolso completo", agregaron en el informe sanitaria.

Riesgos del plomo en el ser humano

La FDA explicó que el plomo es tóxico para los seres humanos y puede afectar a personas de cualquier edad o condición de salud. "No se conoce un nivel seguro de exposición al plomo. Incluso niveles bajos de exposición al plomo pueden causar graves problemas de salud, especialmente en niños y fetos. El consumo de alimentos con niveles elevados de plomo puede contribuir a niveles elevados de plomo en la sangre".

La entidad aseguró que los niños y bebés son más susceptibles a la toxicidad del plomo debido a su menor tamaño corporal, metabolismo y rápido crecimiento. "En niveles bajos, los niños pueden no presentar síntomas evidentes, pero aun así pueden experimentar dificultades de aprendizaje, bajo coeficiente intelectual y cambios de comportamiento. En niveles más altos de exposición al plomo, las personas pueden experimentar fatiga, dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos o cambios neurológicos".

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el plomo "es una sustancia tóxica versátil y ampliamente utilizada, este metal también se utiliza en muchos otros productos, como pigmentos, pinturas, soldaduras, vidrieras, vajillas de cristal, municiones, esmaltes cerámicos, joyas, juguetes y algunos productos cosméticos y medicamentos tradicionales. También puede contener plomo el agua potable canalizada a través de tuberías de plomo o soldadas con este metal".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el plomo entre las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública. "La Organización ha publicado diversos documentos sobre el plomo dirigidos a las instancias normativas, recomendaciones técnicas, materiales de capacitación y recursos para la concienciación. En 2021, la OMS publicó sus directrices para el tratamiento clínico de la exposición al plomo". La entidad internacional recomienda que, "si la concentración sanguínea de plomo en una persona es igual o superior a 5 μg/dl, se encuentre la fuente de exposición y se tomen las medidas necesarias para reducirla y evitarla".