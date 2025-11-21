En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Importante utensilio de cocina es retirado del mercado: alertan posible contaminación de plomo

Importante utensilio de cocina es retirado del mercado: alertan posible contaminación de plomo

Las autoridades de Estados Unidos reportaron que una referencia de cacerola de una popular marca está siendo retirada del mercado debido a la posible contaminación con plomo, lo que puede representar un riesgo para la salud de los consumidores.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de nov, 2025
Imagen de referencia de cacerola reportada con posible contaminación de plomo.
Pexels

