MUNDO  / Maduro declara "señor y dueño de Venezuela" a Jesucristo al pedir por la paz

Maduro declara “señor y dueño de Venezuela” a Jesucristo al pedir por la paz

En días pasados, el líder del régimen chavista entonó Imagine, de John Lennon, e hizo un llamado a "hacer todo por la paz" en medio de las tensiones con Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 20 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Maduro declara “señor y dueño de Venezuela” a Jesucristo en un encuentro de oración por la paz
