En medio de gigantesca redada en Charlotte, grupo de migrantes huyó por una lavandería: video

'La telaraña de Charlotte', el operativo migratorio desplegado durante cinco días por la Patrulla Fronteriza y el ICE en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos, concluyó con más de 200 personas detenidas, según informaron las autoridades locales. Un grupo de personas en una lavandería, logró eludir la redada. (Lea también: Manolo’s Bakery, panadería de colombiano en EE. UU., cerró por detenciones de ICE frente a su local)

El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, anunció el cese de la operación este jueves 20 de noviembre -en un comunicado recogido por varios medios- en el que dijo que seguirá trabajando en el futuro por "la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza".

Por su parte, la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, manifestó -en X- su alivio por el cese de las operaciones, que se han saldado con la detención de más de doscientos migrantes desde su comienzo el pasado sábado.



Se espera que el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, y algunos de sus agentes abandonen Charlotte este mismo jueves, según informaron funcionarios policiales a la cadena CNN. McFadden señaló que aunque 'La telaraña de Charlotte' ha terminado, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) continuarán en el condado.



Así se salvaron migrantes de ser detenidos

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron cómo un grupo de migrantes, entre los que también se ve a niños, logró evadir una de las redadas, el pasado 16 de noviembre, gracias a una lavandería de la zona.



Todo empezó cuando un hombre, perseguido por un agente, entró corriendo al sitio. “Él estaba justo en medio de la multitud que corría y gritaba, junto con todos los clientes que estaban adentro”, declaró el dueño del establecimiento a Queen City News.

Todos salieron corriendo por la puerta trasera hacia el paradero y luego a una zona boscosa.

Tras esta redada, muchos locales de esa zona se cerraron. “Muchos de mis clientes, o la mayoría de los inmigrantes estaban nerviosos y asustados. Ahora mi lavandería está prácticamente vacía”, dijo el propietario.

Varios ciudadanos protestaron contra ‘La telaraña de Charlotte’, en particular en establecimientos comerciales cuyo personal es migrante.

La situación registrada en Charlotte es similar a la vivida en Chicago, cuando las fuerzas de la Patrulla Fronteriza se marcharon antes que lo hicieran los efectivos del ICE.

La alcaldesa llamó a la comunidad a permanecer unida y a reafirmar su compromiso "con los valores de dignidad, compasión y unidad" que definen a Charlotte, frente a los incidentes divisivos que tuvieron lugar en los últimos días.

La operación comenzó el sábado pasado con el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte, estado con cerca de un millón de inmigrantes, de los que más de una quinta parte son mexicanos, según el American Immigration Council. El despliegue se extendió en la víspera a la ciudad de Raleigh, también en Carolina del Norte, y se prevé que llegué a partir del 1 de diciembre a Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, según medios locales. (Lea también: EE. UU. ordena negar residencia a migrantes con condiciones como obesidad, asma o hipertensión)



¿Qué se ha dicho de los migrantes detenidos?

Entre los detenidos hay miembros de las pandillas MS-13 y Los Sureños, aseveró Bovino, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) difundió fotografías de mexicanos, salvadoreños y hondureños.

De los cientos de arrestados, al menos 44 tienen antecedentes criminales como agresión agravada, asalto con arma peligrosa, ataque a un policía y conducción bajo influencia del alcohol (DUI), sostuvo el DHS en un comunicado en el que afirmó que el objetivo es capturar "lo peor de lo peor".

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE