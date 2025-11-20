En vivo
Noticias Caracol En Vivo
En medio de gigantesca redada en Charlotte, grupo de migrantes huyó por una lavandería: video

En medio de gigantesca redada en Charlotte, grupo de migrantes huyó por una lavandería: video

Más de 200 personas fueron capturadas en un operativo bautizado ‘La telaraña de Charlotte’, desplegado durante cinco días en una ciudad de Carolina del Norte, estado donde viven cerca de un millón de migrantes.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 20 de nov, 2025
En medio de gigantesca redada en Charlotte, grupo de migrantes huyó por una lavandería
Captura de pantalla de CBS

