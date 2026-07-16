Confirman condena a padres, primos y tío de joven que murió por negarse a un matrimonio arreglado

El Tribunal Supremo de Italia rechazó la apelación presentada por la familia de la joven pakistaní Saman Abbas, asesinada a los 18 años tras negarse a un matrimonio forzado con un pariente en Pakistán, por lo que se dan por firmes las condenas impuestas a varios de sus familiares en el marco de un caso que conmocionó a la opinión pública italiana.

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El Supremo italiano dio así por definitivas la condena a cadena perpetua a sus padres y a dos primos, y los 22 años de reclusión dictaminados para uno de sus tíos por su implicación en el suceso.



¿Cómo ocurrió el crimen de la joven?

La joven pakistaní fue asesinada en Novellara , en la región de Reggio Emilia, en la primavera de 2021, en un homicidio programado por toda la familia por oponerse a un matrimonio concertado y por adoptar un estilo de vida considerado incompatible con las tradiciones familiares, según afirmó la Fiscalía. La joven fue asesinada en la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 2021 y su cuerpo fue encontrado enterrado en un descampado cercano un año y medio después de su desaparición.

Durante el proceso ninguno de los acusados confesó el crimen y se inculparon entre ellos, pero para los jueces de apelación toda la familia es responsable del asesinato.



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comentó tras la sentencia del Supremo: "Concluye un doloroso proceso judicial. Saman (...) fue asesinada (...) tras resistirse a un matrimonio forzado y exigir el derecho a elegir libremente su futuro. Ninguna sentencia puede devolverle la vida, pero es justo que los responsables de este crimen bárbaro hayan sido condenados definitivamente". Agregó: "En Italia, no hay lugar para quienes pretenden negar, en nombre de supuestas justificaciones culturales o religiosas, la libertad, la dignidad y la vida de la mujer. Estos son principios inalienables de los que jamás nos apartaremos. Mis pensamientos están con Saman. Que finalmente descanse en paz".



La sentencia en apelación fue más dura que la de primera instancia, en la que los padres, Shabbar Abbas y Nazia Shaheen, fueron condenados a cadena perpetua, mientras que el tío Danish Hasnain, quien hizo encontrar el cuerpo, fue condenado a 14 años y sus primos Noman Hulhaq e Ikram Ijaz fueron absueltos. El Tribunal de apelación consideró creíble el testimonio del hermano menor de Saman, de 16 años, que no había convencido a los jueces de primera instancia. El menor explicó algunos detalles de aquellos días como que había visto el agujero en el que habían enterrado a su hermana "en los periódicos" y cuando el fiscal le preguntó quién había cavado el agujero, el niño respondió que fue obra del "tío Danish y los primos Ikram y Nomanhulaq".

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Saman había denunciado a su familia por maltrato y vivía protegida por los servicios sociales. La familia la maltrataba porque no aceptaba las reglas y tradiciones de sus orígenes. (Lea también: Colombiana fue víctima de secuestro y abuso sexual en Roma: todo ocurrió en un edificio abandonado)

El tío y los dos primos de Saman fueron detenidos en Francia y España tras huir de Italia poco después de los hechos. Poco antes del descubrimiento del cuerpo, el padre, Shabbar Abbas, fue arrestado en Pakistán y la última detenida fue la madre, en mayo de 2024. Ambos fueron extraditados con disposiciones históricas, pues nunca antes el país asiático había entregado a sus ciudadanos acusados ​​por las autoridades judiciales italianas.

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AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL