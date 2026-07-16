Murió Susumu Tonegawa, primer nobel de medicina japonés, a los 86 años

El científico Susumu Tonegawa, que fue el primer japonés galardonado con el Premio Nobel de Medicina, falleció a los 86 años, según informó este jueves el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde impartió clases durante más de cuatro décadas. Tonegawa (Nagoya, 1939) murió el pasado sábado 11 de julio, sin que se haya dado a conocer la causa de su muerte. Tras un funeral privado, sus restos serán enterrados en la ciudad de Kioto.

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Además de ser galardonado con el Nobel en 1987 por el descubrimiento de un mecanismo genético para la producción de diversidad de anticuerpos, recibió numerosos premios, incluida la Medalla de Oro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, mayor institución pública de investigación del país, en 2007.

El renombrado biólogo molecular llevó a cabo investigaciones en los campos de la inmunología y la neurociencia, donde su trabajo ayudó a revelar cómo el cerebro almacena los recuerdos en forma de huellas llamadas "engramas". Además de profesor del MIT durante 44 años, fue director fundador del Instituto Picower para el Aprendizaje y la Memoria de la mencionada universidad, y director del Instituto RIKEN de Ciencias del Cerebro de Japón.



La directora del Instituto Picower, Myriam Heiman, destacó de Tonegawa que "pocos científicos han transformado nuestra comprensión de la biología tan profundamente". "Su influencia en la ciencia y en quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado es incalculable", manifestó, según recoge el comunicado del MIT. El profesor Li-Huei Tsai, que sucedió a Tonegawa como director de Picower, consideró que trabajar juntos fue "uno de los mayores honores" de su carrera. "Hemos perdido a un gigante. Su legado científico seguirá dando forma a la neurociencia durante muchos años, y todos lo echaremos mucho de menos", declaró.



Condolencias del Ejecutivo de Sanae Takaichi

El Gobierno de Japón, a través de su portavoz, Minoru Kihara, destacó que Tonegawa fue el primer japonés en recibir el Nobel de Medicina y que realizó "importantes contribuciones al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, no solo en Japón, sino a nivel mundial".



"La ciencia, la tecnología y la innovación son cruciales para el futuro desarrollo de la sociedad, y reconozco la importancia de los investigadores e instituciones de investigación japonesas, como Tonegawa, que lograron numerosos resultados de talla mundial en diversos campos", expresó durante su rueda de prensa diaria.

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ÁNGELA URREA PARRA

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