Colombiana fue víctima de secuestro y abuso sexual en Roma: todo ocurrió en un edificio abandonado

Lo que inició como una estadía normal en Roma, Italia, terminó en pesadilla para una mujer colombiana que fue retenida por un grupo de hombres durante tres días, en los que fue víctima de agresiones sexuales.

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El hecho se remonta al pasado 19 de mayo, cuando la víctima llevaba poco más de una semana en La Ciudad Eterna. Según la investigación emprendida por el Escuadrón Volante de Roma, esta mujer habría intentado comprar una sustancia psicotrópica a las afueras de un restaurante. El hombre que supuestamente le daría la dosis la persuadió para irse con él; con el pretexto de cerrar el trato, le pidió que lo siguiera a pie. Los dos llegaron después de media hora a una furgoneta donde fue entrada a la fuerza.

El vehículo la llevó hasta un edificio abandonado en Via Cesare Tallone, en Tor Cervara, que está a las afueras de Roma. Allí permaneció secuestrada durante 72 horas en los que estuvo sometida a vejámenes.



La investigación indica que la mujer de 32 años fue sometida a partir de diversas amenazas de sus victimarios. Incluso, se le habría suministrado cierta dosis de narcóticos para que se redujera su capacidad de reacción ante las agresiones. Dentro del edificio abandonado, la colombiana fue víctima de agresiones sexuales en grupo por parte de hombres que, en reiteradas ocasiones, se turnaron para abusar de ella.



¿Cómo logró escapar?

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La mujer colombiana aprovechó una distracción de sus captores para liberarse y escapar en la calle. Según las autoridades romanas, un transeúnte la encontró cuando estaba en shock, en un estado crítico, cuando buscaba ayuda. Una vez hallada por este civil, la línea de emergencias recibió una llamada. La víctima fue trasladada al hospital Casilino, allí los médicos hallaron signos de abuso y confirmaron que fue drogada.

Una vez a salvo, la víctima dio su testimonio, que resultó clave para que las autoridades actuaran. El 27 de mayo hubo una redada en el edificio. Cinco hombres fueron reconocidos por la mujer como los presuntos agresores, quien fueron capturados por supuesta violación en grupo agravada. Adicionalmente, otras 11 personas fueron deportadas a centros de detención. Todos ellos fueron identificados como inmigrantes ilegales.

Una donna è rimasta rinchiusa per tre giorni in uno stabile abbandonato a Roma, dove, a più riprese, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. Eseguiti 5 fermi a seguito delle indagini dei poliziotti della #squadra mobile#28maggio pic.twitter.com/W9KXiSNeO5 — Polizia di Stato (@poliziadistato) May 28, 2026

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Medios romanos recordaron que el edificio donde fue retenida la colombiana fue ocupado ilegalmente después de incendio ocurrido en la estructura. En múltiples redadas que desempeñaron las autoridades en este lugar se han incautado armas y drogas. Adicionalmente, se han interceptado a personas indocumentadas que permanecían allí.

María Paula Rodríguez Rozo

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