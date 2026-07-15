Juan Pablo Dos Santos, el atleta venezolano que lleva esperanza a personas amputadas tras terremotos

Tras el terremoto que afectó a Venezuela, muchos sobrevivientes enfrentan un proceso de recuperación marcado no solo por la pérdida de sus hogares y de familiares, sino también por las secuelas físicas que dejó la emergencia. Entre ellos hay niños, jóvenes y adultos que sufrieron amputaciones y ahora inician un largo camino de rehabilitación. En medio de ese panorama, el atleta, modelo y conferencista venezolano Juan Pablo Dos Santos ha recorrido hospitales, a través de su fundación, para acompañar a quienes atraviesan esa situación.



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Dos Santos conoce de cerca esa realidad. El 8 de septiembre de 2019 perdió ambas piernas tras un accidente automovilístico ocurrido en Caracas. Como consecuencia de las lesiones, fue sometido a 16 intervenciones quirúrgicas y los médicos reconstruyeron su cadera, pelvis y fémur antes de practicar la amputación de sus extremidades.

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Desde entonces creó la Fundación Juan Pablo Santos, con la que impulsa proyectos para apoyar a personas con discapacidad y facilitar el acceso a prótesis, sillas de ruedas, muletas y otros elementos de movilidad.

Mensajes para niños y jóvenes hospitalizados

En una de sus visitas a hospitales conoció a una niña que perdió una de sus piernas durante la emergencia. Según relató en sus redes sociales, la menor no lloraba por su propia situación, sino al verlo a él.



"No lloraba por ella, lloraba por mí. Le daba 'cosita' porque a mí me faltan las dos, porque seguro me dolía mucho. Sus corazones son más grandes de lo que podemos imaginar", escribió.



Durante el encuentro conversó con la menor sobre el uso de las prótesis y le explicó cómo estas le permitieron recuperar parte de su movilidad. "Gracias a estas piernas, yo puedo moverme, puedo estar de pie, puedo correr, hago muchas cosas. Hay que ponernos contentos, que hay algo así que nos ayuda a caminar, a vivir, a correr, a ser felices, a jugar, a compartir", le dijo.

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También compartió parte de su propia experiencia después vivir la perdida de su pierna. "Está bien llorar y está bien estar triste. Yo cuando tuve mi amputación, yo estaba muy triste y yo lloraba muchísimo", expresó antes de contar que conocer a otra persona usuaria de prótesis le permitió comprender que podía continuar con sus proyectos de vida.

En otra visita acompañó a una adolescente de 15 años, llamada Camila, que también perdió una extremidad. Durante la conversación le habló sobre las posibilidades de continuar con sus planes personales y mencionó como ejemplo a la colombiana Daniela Álvarez.

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"Vas a ser una mujer espectacular y si quieres tener familia vas a tener tu familia y si quieres tener novio vas a tener tu novio", le manifestó.

Tras la publicación de ese encuentro, Daniela Álvarez respondió al video a través de redes sociales: "Qué hermosas palabras. Tú y yo seguiremos siendo ejemplo y fiel testimonio para todos los que nos necesitan y atraviesan esta prueba que aunque dura ha sido nuestra mayor bendición: ayudar a otros. Gracias por llamarme por videollamada y ponerme en contacto con Camila".

Oportunidad de continuar la vida

En una entrevista con Telemundo Noticias, Juan Pablo Dos Santos explicó que decidió actuar desde el primer momento tras conocer las consecuencias del terremoto para quienes sufrieron amputaciones.

"Yo también estuve en la cama de un hospital sin tener los recursos necesarios para pagar una clínica, sin ni siquiera soñar con poder pagar un tratamiento protésico", recordó.

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El venezolano señaló que la ayuda que recibió tras su accidente dio origen a la fundación. "Yo recibía ayuda, yo recibí apoyo y gracias a eso nace mi fundación... para ayudar a otros niños a que también caminen hacia sus sueños", afirmó.

Según explicó, la organización trabaja junto con la fundación colombiana SIRE, el Ortopédico Infantil y Fundaprocura para atender a las personas que resultaron amputadas durante la emergencia.

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Además, indicó que el propósito es reunir recursos para cubrir tratamientos de fisioterapia, procesos de recuperación, prótesis y ayudas para la movilidad. "Lo primero que vamos a hacer con estos fondos es atacar la urgencia, que todos estos niños tengan la posibilidad de tener sus tratamientos fisioterapéuticos, que posteriormente tengan la oportunidad de tener sus prótesis", señaló.

La organización ha ayudado a más de 50 niños a obtener prótesis y ha entregado cientos de muletas, sillas de ruedas y andaderas. Finalmente, envió un mensaje dirigido a quienes hoy enfrentan una amputación tras el terremoto.

"Sí hay un futuro, sí se puede tener una vida plena y a pesar de las situaciones que nos ponga la vida, nosotros no somos consecuencia de esas situaciones. Somos consecuencia de la actitud con la que las afrontamos", expresó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co