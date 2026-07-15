Periodista argentina denuncia intento de abuso mientras cubría el Mundial en Atlanta

Una periodista argentina que se encontraba en Atlanta realizando la cobertura del Mundial denunció haber sido víctima de un intento de abuso durante la madrugada, cuando llegaba al hotel donde se hospedaba. El relato fue publicado por ella misma a través de un video en el que explicó lo ocurrido y agradeció la intervención de un grupo de compatriotas que, según afirmó, evitaron que la situación terminara de otra manera.



Melina Moriarti contó que todo ocurrió luego de arribar al hotel alrededor de las 2:30 de la madrugada, directamente desde el aeropuerto. Mientras realizaba el proceso de registro, observó que en la recepción había un hombre que describió como una persona en condición de calle.

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"Anoche sufrí un intento de abuso acá en Atlanta, o quizás algo mucho peor, y me salvaron la vida unos argentinos", expresó al inicio de su mensaje.

Según explicó, una vez recibió la llave de su habitación se dirigió al ascensor, momento en el que el hombre comenzó a seguirla e ingresó con ella. "El tipo me sigue, se mete conmigo en el ascensor, logro escapar antes que el ascensor se cierre", relató.



Tras salir del ascensor, acudió a la recepción para pedir ayuda. Allí, indicó que únicamente se encontraba una recepcionista. "Le digo por favor, ayúdame, me está siguiendo este hombre", señaló. De acuerdo con su versión, la empleada intentó intervenir sin conseguir que el hombre abandonara el lugar. Posteriormente, un ciudadano argentino también trató de alejarlo, pero tampoco lo logró.



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Cuatro argentinos intervinieron para protegerla

La periodista contó que poco después llegaron cuatro jóvenes oriundos de San Juan, Argentina, quienes decidieron intervenir para ayudarla. Según su relato, les pidió que formaran una barrera para que ella pudiera ingresar al ascensor y subir hasta su habitación.

"Le digo, háganme una barrera, así yo me meto por atrás y subo a mi habitación", explicó. Indicó que, en ese momento, el hombre reaccionó de manera violenta.

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"Agarró algo que encontró como arma, los empezó a lastimar, los cortó, me empezó a perseguir", afirmó. La comunicadora relató que logró salir corriendo y esconderse mientras otras personas llamaban a las autoridades.

En el mismo video aseguró que la Policía llegó aproximadamente media hora después del llamado de emergencia. "En esa media hora los chicos aguantando los golpes, aguantando la situación para salvarme la vida", manifestó.



En las imágenes difundidas por la periodista también se escucha cuando pide ayuda mientras intenta mantenerse alejada del hombre. "Chicos, por favor, ayúdenme", se oye decir durante la grabación.

Finalmente, aprovechó el video para agradecer públicamente a las personas que intervinieron durante el incidente y manifestó su intención de retribuir el apoyo recibido."Hago este video sobre todo porque quiero agradecerles a estas personas que sin conocerme... les quiero agradecer por lo menos consiguiéndole las entradas para el partido, así que si alguien me puede ayudar a conseguir entradas para los chicos, les agradecería mucho", expresó.

Uno de los hombres que le ayudó comentó la publicación: "Aquí uno de los sanjuaninos! Fue un feo momento pero por suerte no pasó a mayores. Gracias por tu generosidad para las entradas", escribió.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co