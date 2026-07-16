Cerca de 5 mil muertos por los terremotos en Venezuela: más de 20 mil personas viven en campamentos

El balance por el doble terremoto que golpeó a Venezuela subió a cerca de 5.000 fallecidos, informó el gobierno, mientras una gran cantidad de familias viven en precarias condiciones en campamentos luego de perder sus hogares. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio provocaron hasta ahora la muerte de 4.829 personas, según el reporte diario que publica en su cuenta de Telegram, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

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En La Guaira, un estado vecino de Caracas y el más golpeado por el desastre, rescatistas y familiares siguen cavando para encontrar los cuerpos de personas fallecidas que están bajo los escombros de edificios derrumbados.



La situación de los damnificados en Venezuela

Médicos desplegados en hospitales de campaña de la zona tratan de impedir que se propaguen enfermedades respiratorias e intestinales. La cifra de personas heridas se mantiene en 16.740, de acuerdo con el reporte. Rodríguez dijo el fin de semana que la mayoría de los lesionados fueron dados de alta. (Lea también: Juan Pablo Dos Santos, el atleta venezolano que lleva esperanza a personas amputadas tras terremotos)

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. El desastre afectó unos 856 edificios y 190 se colapsaron, según el balance.



Al menos 20.857 personas viven hacinadas en 106 campamentos transitorios, uno menos que el reportado este martes, según este nuevo balance. En muchos casos, estos carecen de suficiente agua y baños portátiles. El Gobierno informó el fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000. Según dijo Jorge Rodríguez, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana. (Lea también: "¿Se puede vivir en una ciudad que ya no existe?": sobrevivientes de terremotos en Venezuela)



En medio de este proceso, el Gobierno y un grupo opositor -encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera- han establecido un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto para el "fortalecimiento de la democracia" y para enfrentar "las consecuencias del doblete sísmico".



Las ayudas a los damnificados

Entretanto, la gente en La Guaira aguardaba por ayuda humanitaria que Estados Unidos mandó en vehículos anfibios a los damnificados de los terremotos en Venezuela y que es distribuida por una ONG estadounidense. Washington encabeza el envío de ayuda humanitaria a la nación suramericana, donde los reclamos por la falta de asistencia del gobierno venezolano son cotidianos.

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Global Empowerment Mission (GEM), una oenegé estadounidense de respuesta a desastres naturales, distribuye alimentos y enseres. Su director para América Latina, Luis Velázquez, dijo a la AFP que la organización ha entregado ayuda a 40.000 familias. La asistencia llegó esta vez en un anfibio. La embarcación se aproximó por el mar Caribe tras dejar un buque cercano y llegó a una playa de La Guaira. Arroz, cajas de enlatados y productos de higiene que arribaron en estos anfibios fueron entregados a decenas de familias. "Donar alimentos, productos de primera necesidad, productos de higiene personal (...) Esto lo vamos a mantener" por cinco años, aseguró Velázquez.

La presencia de militares, buques y aeronaves de Estados Unidos en la zona cero del desastre es notoria, en momentos en que Washington ejerce fuerte presión sobre el gobierno de la presidenta Rodríguez.

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La oenegé planea participar también en la construcción de viviendas para los pobladores de esta zona quienes, en muchos casos, lo perdieron todo. Los residentes aplaudieron al gobierno de Estados Unidos cuando llegó un camión con la carga. "Recibiendo la ayuda de la mano de Dios y de nuestro presidente Donald Trump, porque él nos ha ayudado mucho", declaró a la AFP Duvis Fonseca, cocinera de 57 años de edad. "La ayuda de Estados Unidos es una bendición", afirmó de su lado Angélica Izaguirre, que perdió su ingreso familiar desde que su esposo se quedó sin trabajo tras los terremotos. "Lo recibo con pena, así sea una bendición de Dios", confesó, aludiendo a la falta de ayuda del gobierno venezolano. (Lea también: Unidos por Venezuela: el concierto benéfico en el que estarán Ricardo Montaner, Feid y Marc Anthony)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP