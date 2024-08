Conflicto Ucrania-Rusia: ¿qué viene para Europa?

Incertidumbre por negociaciones entre Rusia y Ucrania: el encuentro se dio en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Se hablaría del alto al fuego y el retiro de las tropas rusas de territorio ucraniano. Sin embargo, la pregunta que surge en este momento es qué viene para Europa.

“En los próximos meses viene un periodo de mucha tensión, empezando porque viene una inflación de alimentos de producción rusa, además de suspender algunas instituciones bancarias rusas”, comentó el analista internacional Mauricio Jaramillo, en entrevista con Noticias Caracol Ahora.

No obstante, el presidente ruso Vladimir Putin puso este lunes sobre la mesa un factor intimidante: el poder nuclear. Dijo que las fuerzas nucleares están en alerta máxima, entre ellos, los misiles intercontinentales. “La idea de la disuasión nuclear es que no se usen las armas porque el costo de la guerra no es barato. Entonces la idea es que la OTAN no tenga que intervenir y que Rusia no utilice las armas nucleares”, agregó Jaramillo.

Y es que los ciudadanos ucranianos no se rinden y han respondido al llamado del presidente Zelesnki a armarse para defender su país y la asamblea general de la ONU realiza una sesión extraordinaria de urgencia en la que sus 193 miembros decidirán si condenan o no la invasión de Rusia a Ucrania. Pero, ¿qué tan viables son estas sanciones?

“Las sanciones hacen que Rusia se demore en entrar en una mesa de negociación y es que no va a ser fácil para Rusia imponerse en esta negociación ya que la gente en ese país empieza a oponerse a la guerra no solo por la parte moral si no por el costo y las sanciones”, explicó el analista.

