En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
DONALD TRUMP
ISRAEL
GUSTAVO PETRO
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Conmovedores videos de celebración en Gaza tras acuerdo entre Israel y Hamás para cese del fuego

Conmovedores videos de celebración en Gaza tras acuerdo entre Israel y Hamás para cese del fuego

Reunión de Netanyahu con su gabinete es clave para el comienzo del acuerdo. Esto es lo que viene después para los gazatíes.

Por: AFP
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Niños palestinos celebran cese del fuego.
Niños palestinos celebran cese del fuego.
Afp

Publicidad

Publicidad

Publicidad