Israel y Hamás acuerdan alto al fuego en Gaza y liberación de rehenes, ¿cuándo entra en vigencia?

Israel y el grupo islamista palestino Hamás llegaron este miércoles a un acuerdo sobre el plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump. Un acercamiento de posiciones que deja el peso de la negociación ahora en los detalles de su implementación, sobre la que aún persisten algunas incógnitas. Según fuentes cercanas a los diálogos, el pacto se firmará este jueves en Egipto luego de cuatro días de maratónicas negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, en las que participaron Estados Unidos, Catar y Turquía como mediadores. La hora de su entrada en vigor se anunciará a continuación y los rehenes vivos, tomados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, serán liberados "en función de las condiciones sobre el terreno" en Gaza, indicó otra fuente del movimiento islamista palestino.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El ejecutivo israelí aclaró que solo después de la aprobación de su gobierno entrará en vigor el acuerdo. Para ello se espera que este jueves se reúna el Gabinete de Seguridad, órgano formado por ministros clave en asuntos de defensa, seguridad, exteriores y justicia y que decide sobre los pasos a dar en la ofensiva en Gaza. Sin embargo, el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ya adelantó que votará en contra.



¿Qué incluía la primera fase?

Esta etapa inicial incluye la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos por el canje de los 48 rehenes israelíes en manos de Hamás. Las autoridades israelíes estiman que de ellos unos 20 siguen con vida. Hamás anunció este miércoles que en el marco de las negociaciones indirectas iniciadas esta semana y que se llevan a cabo en Egipto para el fin de la guerra ha entregado la lista de prisioneros que espera que sean puestos en libertad y sobre la que Israel aún no se ha pronunciado.

Unos 250 serán presos condenados a cadena perpetua y otros 1.700 serán personas detenidas en la Franja de Gaza tras los atentados del 7 de octubre de 2023, según ha especificado a EFE un miembro del buró político del grupo.



La primera fase contempla también la entrada de ayuda humanitaria y una retirada técnica de las tropas israelíes para que pueda tener lugar el intercambio. El movimiento islamista pidió a Trump y los países mediadores vigilar que Israel cumpla su parte. Según una fuente de Hamás citada por la AFP, al menos 400 camiones de ayuda humanitaria deberán entrar cada día en la Franja durante los cinco primeros días del alto el fuego.

Publicidad

En cuanto al ejército israelí, los soldados deberán posicionarse a lo largo de la llamada "línea amarilla", un perímetro en el que el Ejército seguiría en Gaza, pero a una distancia de unos 1,5 kilómetros (en su área más estrecha) y unos 6,5 (en la más amplia) de la Frontera entre Gaza e Israel. Según el diario israelí Haaretz, esta primera retirada se producirá para que las milicias gazatíes, encabezadas por Hamás, puedan localizar a todos los rehenes.

Los plazos de su aplicación

El Gobierno israelí prevé reunirse este mismo jueves para ratificar el plan. La retirada de las tropas debería tener lugar en las primeras 24 horas a partir de entonces y en las posteriores 72 horas la liberación de los rehenes y de los prisioneros. Trump avisó este miércoles que confía en que la liberación de los rehenes en manos islamistas se produzca el lunes, aunque según lo estipulado podría ser antes.



Si las negociaciones avanzan de forma satisfactoria, el líder republicano planea viajar a la región el domingo. Este viernes se anuncia el Nobel de la Paz, un galardón que el mandatario cree merecer y sobre el que nunca ha ocultado su anhelo, especialmente desde que en 2009 lo recibió el ahora expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017).

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves que el acuerdo para garantizar la liberación de los rehenes en Gaza solo entrará en vigor tras recibir la aprobación de su gabinete, que se reúne a las 15H00 GMT. "Contrariamente a lo que informan los medios de comunicación árabes, la cuenta atrás de 72 horas solo comenzará una vez que el acuerdo sea aprobado en la reunión del gabinete, prevista para la tarde", afirmó el despacho de Netanyahu en un comunicado.



¿Qué pasará después?

El plan completo de Trump, de 20 puntos y anunciado en la Casa Blanca el 29 de septiembre junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, marca que Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una "Junta de la Paz" internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al ex primer ministro británico Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente, Hamás y otras facciones no podrán gobernar Gaza "ni directa, ni indirectamente", se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional y se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones. Trump dijo este miércoles que Gaza será reconstruida.

Publicidad

La reunión del gabinete israelí y el posterior voto, no obstante, solo está centrada en la primera parte del plan y no en toda la hoja de ruta, por lo que se anticipan nuevas negociaciones de cara a su cumplimiento completo. No han trascendido tampoco los calendarios para las demás fases de retirada de las tropas israelíes, que una vez lleguen a la "línea amarilla" seguirán estando presentes en cerca de la mitad del enclave palestino (hasta el momento dominaban más del 80%).



Esperanza en la comunidad internacional

Trump consideró este miércoles que el alcance del acuerdo supuso "un GRAN DÍA para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos" y en esa misma línea se expresó Netanyahu destacando en un comunicado que ayer fue "un gran día para Israel".

El presidente palestino, Mahmud Abás, confió este jueves en que el acuerdo permita una solución política permanente al conflicto palestino-israelí, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, lo ha acogido con "satisfacción" y líderes de todo el mundo como el francés Emmanuel Macron o el británico Keir Starmer han mostrado la esperanza que abre esta primera fase y la necesidad de implementarla sin demora.

En Jan Yunis, en el sur de una Franja de Gaza sitiada, devastada y sometida a hambruna según la ONU, los palestinos aplaudieron, gritaron de júbilo y bailaron al anunciarse el acuerdo. "¡Gracias a Dios! A pesar de todos los muertos y la pérdida de seres queridos, hoy estamos felices tras el alto el fuego. A pesar de la tristeza y a pesar de todo, estamos felices", afirmó Ayman al Najjar en declaraciones que recoge la AFP. En la plaza de los rehenes de Tel Aviv, entre tanto, la gente también se abrazaba y se felicitaba por el pacto.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con EFE y AFP