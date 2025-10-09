En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
DONALD TRUMP
ISRAEL
GUSTAVO PETRO
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Israel y Hamás acuerdan alto al fuego en Gaza y liberación de rehenes, ¿cuándo entra en vigencia?

Israel y Hamás acuerdan alto al fuego en Gaza y liberación de rehenes, ¿cuándo entra en vigencia?

El acuerdo empezaría a surtir efecto una vez tenga la luz verde del gobierno de Benjamín Netanyahu. Se trata de un acercamiento de posiciones que deja el peso de la negociación ahora en los detalles de su implementación, sobre la que aún persisten incógnitas.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Niños celebran el acuerdo en Gaza.
Niños celebran el acuerdo en Gaza.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad