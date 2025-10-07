En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Netanyahu dice que seguirá trabajando porque “Gaza ya no represente una amenaza para Israel”

Netanyahu dice que seguirá trabajando porque “Gaza ya no represente una amenaza para Israel”

También dijo que continuará trabajando por “el regreso de todos los secuestrados”, mientras que Trump ve una "posibilidad real" de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra de Israel con Hamás, que cumple dos años de haber comenzado.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2025
Netanyahu dice que seguirá trabajando porque “Gaza ya no represente una amenaza para Israel”
