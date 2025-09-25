En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Construyen por primera vez túnel de 4,5 km a 65 metros de profundidad bajo el Canal de Panamá

Construyen por primera vez túnel de 4,5 km a 65 metros de profundidad bajo el Canal de Panamá

El cruce subacuático hace parte de la Línea 3 del Metro y la profundidad equivale a la altura de un edificio de 20 pisos. Panamá es el único país de Centroamérica que cuenta con este sistema de transporte.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de sept, 2025
Avanza la construcción del túnel que permitirá a la Línea 3 del Metro cruzar el Canal de Panamá
Excavan túnel de 4,5 km a 65 metros de profundidad bajo el Canal de Panamá para la Línea 3 del metro. -
Secretaría del Metro de Panamá

