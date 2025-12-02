En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Asia devastada por inundaciones: más de 1.300 muertos y crisis humanitaria creciente

Asia devastada por inundaciones: más de 1.300 muertos y crisis humanitaria creciente

La temporada de lluvias, junto con dos ciclones tropicales, ha provocado inundaciones en varios países de Asia, dejando un saldo de más de 1.300 muertes y millones de desplazados.

Por: AFP
Actualizado: 2 de dic, 2025
