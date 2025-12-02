En vivo
MUNDO  / Duras frases de funcionaria de Trump sobre "prohibición total de viaje" a EE. UU. de "asesinos"

Duras frases de funcionaria de Trump sobre “prohibición total de viaje” a EE. UU. de "asesinos"

La secretaria de Seguridad Nacional aseguró haberse reunido con el presidente Donald Trump para recomendarle la prohibición de ingreso a personas que, según ella, son “asesinos” . Esto dijo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 2 de dic, 2025
Kristi Noem propuso “prohibición total” a países que envían migrantes peligrosos a EE. UU.
La secretaría se reunió con el presidente Trump-
X: Secretaria Kristi Noem

