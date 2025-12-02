Duras frases de funcionaria de Trump sobre “prohibición total de viaje” a EE. UU. de "asesinos"

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, generó amplia atención política y mediática este lunes tras anunciar que recomendó al presidente Donald Trump implementar una “prohibición total de viajes” para ciudadanos de países que, según afirmó, estarían enviando “invasores extranjeros” y "asesinos" al país. La funcionaria compartió el mensaje a través de la red social X, sin precisar cuáles serían esas naciones ni cuántas estarían incluidas en la medida que propone.



En la publicación, Noem aseguró que mantuvo una reunión directa con Trump para plantearle la idea. “Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales”, escribió. El mensaje contundente fue interpretado como una posible antesala de nuevas restricciones migratorias.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La secretaria añadió que, en su opinión, EE. UU. no debería permitir la entrada de personas a las que describe como una amenaza para la seguridad y los recursos del país. “Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, agoten nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o nos arrebaten los beneficios que les debemos a los estadounidenses. No los queremos. A ni uno de ellos”, sentenció Noem en su mensaje.

I just met with the President.



I am recommending a full travel ban on every damn country that's been flooding our nation with killers, leeches, and entitlement junkies.



Our forefathers built this nation on blood, sweat, and the unyielding love of freedom—not for foreign… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 1, 2025

De acuerdo con EFE, el pronunciamiento ocurre en un contexto de tensión política tras un hecho violento que tuvo lugar la semana pasada en Washington D. C. Un inmigrante afgano disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional; una de las víctimas murió. El incidente produjo reacciones inmediatas del Gobierno, especialmente desde la Casa Blanca, y reforzó los llamados a endurecer el sistema migratorio.



En respuesta a ese ataque, el presidente Trump anunció que todas las solicitudes de asilo quedarían congeladas mientras se revisan los estándares de evaluación. Según indicó, estos hechos se trataron de "un acto de terror", mientras que la administración busca garantizar que cada petición sea sometida a nuevos criterios más estrictos antes de avanzar en el proceso.



Además, Donald Trump informó que todos los trámites migratorios para ciudadanos afganos quedan suspendidos, incluyendo aquellos dirigidos a personas que habían colaborado previamente con fuerzas estadounidenses en el extranjero. "Fue un crimen contra toda nuestra nación", concluyó.

Publicidad

El mandatario también advirtió que considera bloquear “permanentemente” la inmigración desde lo que denominó “países del Tercer Mundo”, aunque no especificó cuáles serían estos. Por ahora, no se han dado detalles sobre si esta nueva posible prohibición se sumaría a una lista ya existente o si abarcaría naciones adicionales. Sin embargo, el anuncio reveló la intención de la administración de ampliar las restricciones.

En junio pasado, el Gobierno ya había aprobado una prohibición total de viaje que afecta a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Paralelamente, mantiene una suspensión parcial de visados para personas originarias de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. La propuesta de Noem podría significar una ampliación sustancial de estas restricciones si la Casa Blanca decide adoptarla.

Publicidad

Hasta el momento, no se ha anunciado una decisión oficial respecto a la recomendación de la secretaria de Seguridad Nacional. La Casa Blanca tampoco ha emitido un comunicado que indique si el presidente de EE. UU. respaldará el planteamiento o si se evaluará dentro del marco de otras medidas migratorias que están en revisión.

Tan solo en el mes de junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a cerca de 1.500 inmigrantes en Massachusetts y, a lo largo del año, ha deportado a unas 200.000 personas. La agencia estima que podría superar las 300.000 deportaciones al cierre del 2025. De acuerdo con CNN, la última vez que el ICE reportó una cifra tan alta, fue en 2014, durante la presidencia de Barack Obama, cuando se registraron 316.000 deportaciones.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

*Con información de EFE