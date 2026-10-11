Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos al mar de Japón, según Seúl

Corea del Norte disparó varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El Ejército surcoreano indicó que detectó los lanzamientos desde la zona de Pyongyang y anunció que reforzó la vigilancia ante la posibilidad de nuevas pruebas militares.

«Nuestras fuerzas armadas detectaron alrededor de las 09:20 (00:20 GMT) varios misiles balísticos lanzados desde la zona de Pyongyang hacia el Mar del Este», señaló el Estado Mayor Conjunto en un comunicado, en referencia a la masa de agua también conocida como mar de Japón.

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En el mismo pronunciamiento, las autoridades militares surcoreanas indicaron que mantienen la vigilancia y el seguimiento de la actividad militar norcoreana.



«Nuestras fuerzas armadas han intensificado la vigilancia y el control ante posibles lanzamientos adicionales», añadieron.

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El lanzamiento se suma a las recientes pruebas de armamento realizadas por Pyongyang y Seúl, en un contexto de tensiones entre los dos países, que permanecen técnicamente en guerra desde el conflicto de 1950 a 1953, concluido con un armisticio y no con un tratado de paz.

Corea del Norte había probado un misil con inteligencia artificial

A principios de octubre, Corea del Norte anunció una prueba de un misil balístico que, según sus propias declaraciones, incorporaba tecnología de inteligencia artificial y podía modificar su trayectoria de vuelo a baja altitud.

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El lanzamiento tuvo lugar el 3 de octubre. En esa ocasión, Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un y una de las figuras influyentes del Gobierno, afirmó que el misil tenía capacidad para cambiar su órbita durante el vuelo.

«Es capaz de cambiar su órbita de vuelo a baja altitud y se le ha incorporado inteligencia artificial», declaró Kim Yo Jong en ese momento.

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Corea del Sur también realizó pruebas de armamento

Días después de la prueba norcoreana, Corea del Sur anunció el ensayo exitoso de su primer vehículo hipersónico de planeo de fabricación nacional, conocido como HGV por sus siglas en inglés.

Este tipo de arma es transportado hacia las capas superiores de la atmósfera mediante cohetes propulsores o misiles balísticos y, posteriormente, planea hacia su objetivo.

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La oficina presidencial surcoreana aseguró que el desarrollo representa una nueva capacidad militar para responder a las amenazas en la región.

El Gobierno afirmó que el vehículo ofrece «una nueva capacidad de disuasión capaz de atacar objetivos clave dentro del entorno operativo de la península coreana».

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Las tensiones en la Zona Desmilitarizada

La situación también se desarrolla en medio de las tensiones en la Zona Desmilitarizada, conocida como DMZ, que separa a Corea del Norte y Corea del Sur desde el armisticio de 1953.

Las relaciones entre ambos países se han deteriorado después de que tres soldados surcoreanos resultaran heridos por la detonación de dos minas terrestres en el sector de la zona controlado por Seúl.

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Una investigación conjunta de Corea del Sur y Naciones Unidas señaló que las minas habrían sido instaladas por Corea del Norte más de un año antes del incidente. Pyongyang rechazó las acusaciones.

AFP

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G