Varias de las personas que fueron rehenes en el Éxito de la Castellana, en Cartagena, Bolívar, entre el 24 y el 25 de noviembre, han revelado detalles de cómo vivieron la grave situación. La Policía Nacional, en coordinación con la Fuerzas Militares, lograron el rescate de las personas que permanecían retenidas por sujetos armados. Tras la liberación y la culminación de la operación se conocieron algunos de los testimonios de las víctimas.



Manuel Díaz, uno de los rehenes, reveló en Noticias Caracol que las primeras horas de la situación fueron "aturdidoras". "Fue una presión sobre cómo acorralarnos, detenernos boca abajo al piso, nos daban patadas, nos revisaban, y por otra parte después de esas cinco horas aproximadamente ya fue que nos liberaron de las manos y bueno, nos dieron comida", comenzó contando el hombre.

"El jefe relativo de ellos, que era el que los mandaba, pues que nos dijo que no, que no nos trataran mal, que podíamos comer, podíamos tomar lo que uno quisiera, que eso era de nosotros y que también si a ellos les salía el robo como tal todos íbamos a salir beneficiados y nos íbamos a ir con plata para la casa (...) Todo eso con que se hiciera la negociación que ellos querían hacer", agregó Díaz sobre los secuestradores.

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En la madrugada de este jueves se llevó a cabo la audiencia de judicialización de Juan Camilo Torres Manco y de John Albeiro Mejía Blandón, las dos personas que fueron capturadas tras la crisis de rehenes que se presentó en el almacén Éxito. La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de secuestro extorsivo en calidad de coautores precisamente por la retención de estas personas. La entidad asegura que los detenidos utilizaron a los rehenes como escudos humanos para evitar la acción de la Fuerza Pública.



Durante esta audiencia, la juez legalizó el operativo de captura y también validó la incautación de una suma cercana a los 500.000 pesos, que fue hallada en los bolsillos de uno de los detenidos. "En mérito del expuesto, el Juzgado 21 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Cartagena resuelve impartir legalidad a la captura en situación de flagrancia realizada el día de hoy 25 de noviembre del 2026", se escucha decir a la juez durante la audiencia.



Llamó la atención que en el momento en el que la juez quiso asegurarse si las personas detenidas eran conscientes de la aceptación o no de cargos, en ese instante uno de ellos dijo que no los iba a aceptar porque él en realidad era un rehén y no un secuestrador. Después de este episodio finalmente los dos se declararon inocentes. La Fiscalía ha pedido cárcel para estas dos personas argumentando que sus actuaciones y el no haber accedido a ningún término de negociación habla de que son un peligro para la sociedad. También argumentó que su libertad pondría en riesgo a las víctimas y además que existe el riesgo de la no comparecencia a los estrados judiciales teniendo en cuenta que intentaron fugarse camuflándose entre los rehenes. Ante esta petición la juez del caso ha decidido postergar la audiencia para el próximo lunes a las 10:30 de la mañana cuando definirá si los envía o no a la cárcel.



El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, había dicho que no era claro todavía la cantidad de asaltantes que había en la situación de rehenes." Esa es otra cifra que está en investigación porque hoy tenemos dos personas plenamente identificadas, capturadas, ya en proceso de judicializarse. Hay una persona que se enfrentó al grupo de la fuerza pública que ingresó al rescate y seguimos en la búsqueda de alguien más. Se está buscando la manera de confirmar o descartar eso porque en las imágenes iniciales cuando entran al centro comercial solo hay tres personas, pero las versiones de los rescatados señalan de que son cuatro, entonces es más un tema de investigación de Policía, de Fiscalía", explicó.



"Diciéndome que bienvenido a la Patria Milagro, que me iba a pudrir en la cárcel"

Tras la confusión durante el operativo y sin saber con precisión la cantidad de asaltantes, varios de los secuestrados fueron confundidos por la Fuerza Pública e incluso increpados por el presidente Abelardo de la Espriella. Edgar Díaz fue uno de ellos. En diálogo para Noticias Caracol el hombre contó que cuando inició la situación el se encontraba iniciando su desayuno. "Cuando estoy apenas en mi primer bocado, segundo, sucedió los secuestros. Particularmente dentro en el momento tratamos de lo que estamos ahí que las cosas nos pasaran a mayor, haciendo todo lo que nos pedían, a todas sus condiciones. Hacíamos todo lo que nos pedían ellos, todo eso, la única intención era sobrevivir. Todos queríamos regresar con nuestras familias", relató.

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Díaz contó cómo fue el momento en el que comenzó a sentir que estaba siendo tratado como uno más de los secuestradores. "Cuando entró la Policía Nacional lo que hicieron fue colocarme boca abajo y me quitaron los zapatos, me revisaron... pero me colocaron un zuncho superduro y aparte de eso también me colocaron unas esposas full apretadas. Yo me sentí que no era parte de los secuestrados, sino parte de los secuestradores. Así me trataron todo el tiempo, me golpearon, la pulsera que tenía de oro se me perdió, me colocaron boca abajo, a todos los secuestrados los sacaron, se lo llevaron y a mí me trataron como un secuestrador y a mi familia preguntaron dónde estaba, yo le dijeron que estaba en Manga, mentira, me tenían al lado en una carpa que estaba al lado del Éxito", ahondó.

El hombre también reveló que le cuestionaron varias veces y les explicó que era entrenador de planta del gimnasio SmartFit, que está ubicado en el mismo Éxito de la Castellana. "Se lo expliqué muchas veces, no me escucharon, me amenazaron con que me iban a meter preso. Entonces me golpearon, me maltrataron, me trataron como si yo hubiera sido uno de los secuestradores, les expliqué miles de maneras y la verdad eso me afectó mucho", enfatizó Díaz, quien fue dejado en libertad varias horas después que el resto de los secuestrados.

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"No se lo deseaba a nadie, eso fueron 18 horas... las peores de mi vida, yo lo único que estaba pensando era mi familia, mi mamá", aseguró el hombre, quien agregó que señalado erroneamente por las autoridades y por el propio presidente. "En ningún momento me pidieron disculpa. Como ustedes pueden ver en los videos salgo del Éxito con esposas en muñeca. En otro video salgo en el piso con el señor presidente hablándome, diciéndome que bienvenido a la Patria Milagro, que me iba a pudrir en la cárcel . El trato que hubo de una manera horrible", concluyó el hombre.