Costa Rica exige explicaciones a EE. UU. tras deportación de migrante en estado crítico que falleció

Randall Gamboa Esquivel regresó a su país en septiembre, en un avión ambulancia y “en estado vegetativo”, denunció la familia del hombre a quien el ICE capturó en diciembre de 2024.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 29 de oct, 2025
Costa Rica exige explicaciones a EE. UU. tras deportación de migrante en estado crítico que falleció
Randall Gamboa Esquivel, migrante muerto en Costa Rica -
Tomada de Teletica, medio de la Alianza Informativa

