En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos tomará datos biométricos a extranjeros que entren y salgan del país: ¿desde cuándo?

Estados Unidos tomará datos biométricos a extranjeros que entren y salgan del país: ¿desde cuándo?

Hasta la fecha, la toma de datos biométricos se realizaba principalmente al momento del ingreso a EE. UU. Ahora también se aplicará al momento de la salida.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Estados Unidos tomará datos biométricos a extranjeros que entren y salgan del país
Estados Unidos tomará datos biométricos a extranjeros que entren y salgan del país -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad