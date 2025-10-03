En vivo
Noticias Caracol
MUNDO  / Periodista latino dice que fue deportado de EE.UU. por informar sobre arrestos injustos de migrantes

Periodista latino dice que fue deportado de EE.UU. por informar sobre arrestos injustos de migrantes

Un periodista de origen salvadoreño fue deportado de Estados Unidos después haber estado bajo detención. El comunicador aseguró que su expulsión se debió a su trabajo.

Por: AFP
Actualizado: 3 de oct, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Periodista latino dice que fue deportado de EE.UU. por informar sobre arrestos injustos de migrantes
El periodista salvadoreño Mario Guevara llora mientras muestra su chaleco y casco de periodista con los que fue capturado y deportado.
Marvin Recinos/AFP

