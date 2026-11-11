Crisis Ueno Bank: Banco Central de Paraguay devuelve parte de ahorros a 100% de clientes afectados

El Banco Central de Paraguay anunció este miércoles que devolvió al menos una parte de sus ahorros al 100% de los depositantes con derecho a garantía de Ueno Bank, aunque la mayor parte del dinero sigue pendiente de recuperación. La entidad devolvió parcialmente recursos a 1.812.348 de los ahorristas de Ueno, un banco digital de apenas tres años de vida que fue intervenido el 3 de noviembre por problemas de solvencia.

"Una semana después paré de sufrir, ese fondo de garantías funciona", dijo eufórico a la AFP Roberto Bonim, un profesional del sector inmobiliario de 38 años que recuperó el martes los casi 6.000 dólares que tenía depositados. La garantía sin embargo excluye a directivos de Ueno y a los depósitos provenientes de operaciones fraudulentas o ilegales. También a los tenedores de fondos mutuos, cuyas inversiones no califican como depósitos bancarios.

Publicidad

"Con la cantidad que vamos a procesar hoy, estaríamos llegando ya al 100% de los beneficiados de esta garantía", dijo este miércoles en conferencia de prensa Pedro Acosta, quien hace parte del directorio del banco central (BCP). El BCP depositó el dinero a los beneficiarios en cuentas a su nombre en otras instituciones bancarias. El monto total asciende a unos 643 millones de dólares, lo que constituye solo una parte de los aproximadamente 2.800 millones que tenía Ueno Bank. En un país de 6,4 millones de habitantes, la crisis bancaria dejó a cientos de miles de paraguayos sin acceso a sus depósitos, lo que precipitó el viernes la destitución del presidente Santiago Peña, quien está en prisión preventiva.



¿Qué pasó con los ahorros y cuánto dinero falta por devolver en Paraguay?

El porcentaje de beneficiarios alcanzados no significa que todos hayan recuperado la totalidad de sus ahorros. Una ley de emergencia aprobada por el Congreso la semana pasada autorizó el pago anticipado de hasta unos 19.000 dólares por depositante en el plazo de una semana, que concluyó este miércoles. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) protege hasta unos 37.000 dólares por ahorrista y entidad bancaria.



Quienes tenían depositadas sumas superiores al anticipo deberán esperar "la transferencia de activos y pasivos (de Ueno) a otras entidades financieras", informó Acosta y dijo que el proceso iniciará la próxima semana. El funcionario espera que esta siguiente etapa sea "ágil" para "tener novedades a finales de este mes". Las autoridades esperan utilizar los recursos obtenidos en ese traspaso para completar la garantía de depósitos y restituir en forma prioritaria los fondos jubilatorios depositados en Ueno, que superan los 500 millones de dólares.



Entre quienes tenían dinero en el banco figuran empresas, clubes de fútbol, bomberos voluntarios y organismos públicos como la Caja Fiscal o el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra jubilaciones y planes de salud de más de 1,5 millones de personas. Según datos de junio de Ueno Bank, el 29% de sus depósitos pertenecía al sector público. Peña es acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno Bank, del que tuvo hasta 2025 acciones en el grupo que controlaba la institución.

Publicidad

El destituido mandatario también es señalado de engordar el banco con millones en fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas financieros pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia. El vice Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato hasta 2028.

AFP