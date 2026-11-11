Papa León XIV aterrizó en Perú, última parada de gira por América Latina: regreso a su segundo hogar

El papa León XIV llegó este miércoles a Perú, la tercera y última parada de su gira por América Latina, que supone el regreso del pontífice a su país adoptivo, donde vivió más de veinte años que marcaron su labor pastoral, desde sus inicios como misionero hasta convertirse en obispo e incluso nacionalizarse peruano.

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León XIV regresa a Perú, el país que marcó su historia pastoral

Tras visitar Uruguay y Argentina, León XIV tendrá en Perú la etapa más larga de esta gira sudamericana, con un total de seis días en los que visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde recorrerá distintos lugares de su antigua diócesis, en la que fue obispo durante ocho años (2015-2023). El avión procedente de Buenos Aires con el Santo Padre a bordo aterrizó procedente de Buenos Aires a las 17:00 (22:00 GMT) en la pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima y que se encuentra en la portuaria provincia de Callao, aledaña a la capital peruana.

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Desde el aeropuerto, el Santo Padre se dirigirá al centro histórico de Lima para reunirse en el Palacio de Gobierno con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y tener una breve audiencia con su gabinete ministerial. En el trayecto hará un pequeño recorrido en el 'papamóvil' por algunas calles del casco antiguo de Lima antes de llegar a la plaza mayor de la capital peruana, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. Tras reunirse con Fujimori, el pontífice se trasladará al Gran Teatro Nacional de Lima, donde León XIV saludará al resto de autoridades del Estado y al cuerpo diplomático acreditado en Perú y pronunciará su primer discurso de su visita al país andino.



La estancia del papa en Perú se extenderá hasta el próximo lunes, con una agenda repleta de actividades durante los seis días en los que, ahora como líder de la Iglesia católica, regresará a varios lugares del país que ya recorrió en otras etapas de su vida como misionero u obispo. El momento más emotivo será el regreso a Chiclayo, la diócesis donde fue obispo durante ocho años antes de que fuese convocado al Vaticano por el papa Francisco en 2023 para dirigir el Dicasterio de los Obispos y a la que permanece fuertemente vinculado.



Desde que Robert Prevost, nacido en Chicago (Estados Unidos) fuese nombrado papa y dirigiese unas afectuosas palabras en español hacia Chiclayo desde el balcón de la Basílica de San Pedro, los peruanos ansiaban su regreso al país para manifestarle todo su cariño. La primera gira de León XIV por América Latina se produce del 6 al 16 de noviembre, apenas tres semanas después de haber sido operado en Roma por un cárcel de pulmón, en una intervención donde le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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EFE