En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
ECOPETROL VS. DIAN
VALERIA MÁRQUEZ
JAIME ESTEBAN MORENO
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Cuáles vuelos se verán afectados en Estados Unidos por cierre del Gobierno?

¿Cuáles vuelos se verán afectados en Estados Unidos por cierre del Gobierno?

La parálisis de la Administración federal por falta de fondos ha provocado la escasez de unos 2.000 controladores aéreos. Aeropuertos empiezan a reportar retrasos en viajes.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
¿Cuáles vuelos se verán afectados en Estados Unidos por cierre del Gobierno?
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad