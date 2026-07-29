Los detalles que se conocen del macabro hallazgo de cinco recién nacidos muertos en una vivienda

La investigación avanza luego del hallazgo de restos humanos en un apartamento de Orange, en el sur de Francia. Las autoridades detuvieron a una pareja de 32 años mientras continúan las diligencias para esclarecer la muerte de cinco recién nacidos.

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El hallazgo de los cuerpos de cinco recién nacidos en un apartamento ubicado en el centro histórico de Orange, en el departamento de Vaucluse, ha conmocionado a Francia. El caso salió a la luz después de que el padre de una familia alertara a las autoridades tras encontrar restos humanos en la vivienda que compartía con su pareja y sus dos hijos.

De acuerdo con Franceinfo, la pareja, ambos de 32 años, fue detenida este miércoles mientras avanza una investigación abierta por el presunto homicidio de un menor de 15 años. Las diligencias buscan determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y esclarecer el origen de los restos encontrados.



El hallazgo ocurrió tras un parto en la vivienda

Según informó Franceinfo, la investigación comenzó el domingo 26 de julio, cuando la mujer dio a luz en su apartamento, situado en el último piso de un edificio cercano al teatro romano de Orange. Posteriormente fue trasladada a un hospital junto con el recién nacido, un niño que, según las autoridades, se encuentra en buen estado de salud.



La mujer no había declarado su embarazo. Conforme a la información divulgada por la Fiscalía de Carpentras, el padre del bebé manifestó su preocupación por haber conocido el embarazo únicamente después del parto y decidió revisar el apartamento.

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Durante esa inspección encontró restos humanos que, de acuerdo con el medio francés, estaban ocultos en cajas de cartón dentro de la vivienda. Tras el descubrimiento, el hombre se comunicó con el hospital de Orange, que notificó inmediatamente a la Fiscalía.

Los restos corresponderían a cinco recién nacidos

La noche del lunes, agentes de la división especializada en crimen organizado realizaron un registro en el apartamento. Un médico forense efectuó una primera inspección y concluyó que los huesos y el cuerpo en estado de descomposición encontrados pertenecían a cinco bebés recién nacidos.

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La Fiscalía de Carpentras informó que se ordenó la autopsia del cuerpo localizado y que los restos óseos serán sometidos a análisis antropológicos en un laboratorio especializado para avanzar en la identificación y esclarecer las circunstancias del caso.

Mientras continúan las pericias, las autoridades mantienen abierta la investigación y esperan los resultados de los exámenes forenses para establecer nuevos elementos sobre lo ocurrido.

La Fiscalía también confirmó que la pareja tiene dos hijos, de 8 y 9 años. Ante la situación, los Servicios de Protección Infantil (ASE) fueron contactados para realizar una evaluación urgente de los menores.

Asimismo, el organismo judicial solicitó una orden de acogimiento provisional para el bebé nacido el domingo, una medida que puede ser adoptada por un juez de menores cuando considera que un niño se encuentra en una situación de riesgo.

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Vecinos aseguran que nunca sospecharon de la situación

El caso ha causado sorpresa entre los habitantes del barrio, quienes describieron a la familia como reservada y cordial. De acuerdo con testimonios recogidos por France 3, varios vecinos señalaron que la pareja llevaba entre dos y tres años residiendo en el edificio y que mantenía una vida discreta.

"Nunca sospechamos que la madre estuviera embarazada", declaró Julie a ICI Vaucluse, mientras que otro residente, identificado como Florent, aseguró que la familia le parecía "gente normal, muy amable y encantadora" y añadió: "Nunca nos lo hubiéramos imaginado, es extraño".

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Inicialmente, el padre fue interrogado sin ser detenido y, según la Fiscalía de Carpentras, afirmó desconocer los posibles embarazos de su pareja. Sin embargo, Franceinfo informó que el miércoles ambos fueron puestos bajo custodia. La mujer fue trasladada al juzgado de Aviñón después de recibir el alta médica, según reportó France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Las autoridades investigan el caso bajo la hipótesis de posibles neonaticidios, mientras continúan las diligencias judiciales y forenses para esclarecer los hechos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado conclusiones sobre la responsabilidad penal de los detenidos y la investigación sigue en curso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co