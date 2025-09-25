Cuerpo de ‘la mujer de rosa’ fue identificado después de 20 años de haber sido hallado

Un cuerpo apodado como ‘la mujer de rosa’, el cual fue encontrado en España hace dos décadas, finalmente fue identificado, informó la Interpol este jueves 25 de septiembre.

El caso es el más reciente que se resuelve en la campaña de casos sin resolver llamado ‘Identify Me’ (Identifícame) de la organización policial internacional, creada en 2023 y cuyo objetivo es establecer la identidad de mujeres que fueron encontradas muertas en toda Europa en las últimas décadas, asesinadas o en circunstancias sospechosas.



¿Quién era ‘la mujer de rosa’?

Fue identificada como Liudmila Zavada, ciudadana rusa, dijo la Interpol.

Su caso se remonta al 2 de julio de 2005, cuando su cuerpo fue encontrado junto a una carretera en Viladecans, en la provincia de Barcelona, España. Vestía una blusa floral rosa, pantalones rosas y zapatos rosas, y llevaba muerta menos de 24 horas.



La policía creía que el cuerpo había sido movido en las 12 horas previas al descubrimiento, lo que sugería un crimen. Sin embargo, a pesar de las exhaustivas investigaciones, su identidad permaneció desconocida durante 20 años.

En 2024, las autoridades españolas, al no tener nuevas pistas, entregaron el caso a la campaña Identifícame, que Interpol coordina en colaboración con Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España.

Un avance en el caso reciente se produjo en 2025, cuando la Policía de Turquía pasó las huellas dactilares de ‘la mujer de rosa’ a través de una base de datos biométrica nacional, dando como resultado una coincidencia con Zavada, que tenía 31 años en el momento de su muerte.

La coincidencia se confirmó posteriormente mediante un análisis de ADN de parentesco utilizando el ADN de uno de sus parientes cercanos.

"Después de 20 años, una mujer desconocida ha recuperado su nombre", afirmó el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, en un comunicado. "Cada identificación no solo aporta justicia y cierre a las familias, sino que refuerza la cooperación internacional y la confianza en las investigaciones forenses", agregó.



¿Quiénes han sido las otras dos mujeres identificadas y cuántas más faltan?

Este caso es el tercer éxito del programa Identify Me.

En 2023 condujo a la identificación de Rita Roberts, una británica que fue encontrada asesinada en Amberes en 1992. Su familia se contactó con la línea directa de la campaña tras reconocer el tatuaje de la mujer en la cobertura periodística.

A principios de 2025, Ainoha Izaga Ibieta Lima, de 33 años, fue reconocida cuando las autoridades paraguayas compararon las huellas dactilares cargadas por España con sus propias bases de datos nacionales.

La campaña Identify Me, lanzada en 2023, busca identificar mujeres que han sido asesinadas o que murieron en circunstancias sospechosas o inexplicables en Europa en las últimas décadas.

Desde 2021, Interpol ofrece a los investigadores la base de datos global I-Familia, que permite identificar cuerpos desconocidos mediante coincidencias de ADN familiar, utilizando únicamente muestras voluntarias de familiares de desaparecidos, sin conexión con bases de datos criminales.

La iniciativa ha incluido hasta ahora 47 casos y sigue intentando resolver 44.

