Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Dan luz verde a referéndum sobre Asamblea Constituyente en Ecuador: ¿cuándo será la votación?

Dan luz verde a referéndum sobre Asamblea Constituyente en Ecuador: ¿cuándo será la votación?

Así las cosas, los ecuatorianos podrán decidir si se conforma una asamblea para remplazar la Constitución vigente desde el gobierno de Rafael Correa, quien acusó al alto tribunal de llegar a “un acuerdo” con el actual presidente, Daniel Noboa.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2025
Corte Constitucional avala referéndum sobre Asamblea Constituyente en Ecuador
AFP/Corte Constitucional de Ecuador

