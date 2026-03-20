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Noticias Caracol  / MUNDO  / Los memes más memorables de Chuck Norris, la estrella de Hollywood que falleció con 86 años

Los memes más memorables de Chuck Norris, la estrella de Hollywood que falleció con 86 años

Los Chuck Norris Facts se volvieron tendencia con el nacimiento de los memes de redes sociales en los años 2000.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de mar, 2026
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chuck norris
Memes de Chuck Norris
Redes sociales

Los fanáticos del cine están de luto por la muerte de Chuck Norris, quien perdió la vida a sus 86 años después de haber sido hospitalizado en un centro asistencial de Hawai, Estados Unidos. Norris es recordado por múltiples películas como ‘El Furor del Dragón’ o ‘Fuerza Delta’ en las que mostró su destreza por las artes marciales, una materia en la que siempre expuso amplia destreza.

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La cultura general fue testigo de la jovialidad que Norris conservó a pesar de los años, además de un estado físico aparentemente saludable del que incluso hizo gala en su última publicación de Instagram: “No envejezco. "¡Subo de nivel! Hoy cumplo 86. Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás sabrán”, escribió en su cuenta el pasado 10 de marzo, día de su cumpleaños. El texto fue acompañado por un video en el que se le ve a Norris practicando artes marciales.

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Su estado llevó a sus fanáticos a asegurar en redes sociales que Chuck Norris era “inmortal”. La reputación que precedía al artista veía por una de las producciones más célebres que protagonizó: Walker, Texas Ranger, en al que Norris encarna a un policía de Texas que emplea su conocimiento en artes marciales y experiencia para resolver crímenes de forma sobrenatural y muy por encima del promedio humano.

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Ese mismo mito de la inmortalidad y reputación de invencible empezó a crecer con la cultura de los memes entre la década de los 2000 y 2010 cuando los internautas con los ‘Chuck Norris Facts’, en las que se exageraban datos curiosos sobre el actor.

Frases de memes de Chuck Norris

  1. En una ocasión, la muerte tuvo una experiencia cercana a Chuck Norris
  2. Chuck Norris estuvo en todas las películas de Star Wars. Él era La Fuerza
  3. Cuando Hulk se pone muy furioso, se convierte en Chuck Norris
  4. Si Chuck Norris llega tarde, más le vale al tiempo ir más despacio

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