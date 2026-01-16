Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab como ministro de Industria de Venezuela: este es su reemplazo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el viernes al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro, del cargo de ministro de Industria.

El cambio ocurre en medio de la presión de Washington tras los ataques del 3 de enero. Saab fue excarcelado en 2023 por Estados Unidos como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela y en octubre de 2024 Maduro lo designó ministro de Industria.

Rodríguez anunció la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, que estará a cargo de Luis Antonio Villegas. "Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades", escribió la mandataria en Telegram.



Noticia en desarrollo...