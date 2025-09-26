Dentista partidaria de Trump, que dijo hacer dolorosos los tratamientos a opositores, se defiende

Una dentista del sur de California, seguidora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de un video, que se volvió viral, en el que supuestamente bromeaba con hacer más dolorosos los tratamientos a los pacientes de la oposición.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Harleen Grewal, dentista de Skyline Smiles en Santa Clarita, California, ha tenido que retirar sus videos de las redes sociales. Además, su cuenta de Yelp, una plataforma de reseñas para negocios, ha sido desactivada temporalmente después de que se conocieran sus comentarios sobre la forma como supuestamente atendía a pacientes que no apoyaban al mandatario estadounidense. (Lea también: Donald Trump impondrá aranceles del 100% a medicamentos importados y del 50% a materiales del hogar)



¿Qué decía la dentista en el video?

La controversia ronda sobre un video grabado en un discurso que dio en la Gala de la Libertad Republicana hace unos años, en el que la dentista contaba que solía usar una gorra durante sus procedimientos con el mensaje "haz que tu sonrisa vuelva a ser grandiosa", en clara alusión al movimiento MAGA (Make America Great Again), misma razón por la que han empezado a llamarla ‘The MAGA Dentist’.

La dentista dijo en el video que dejaba de usar el gas anestésico con aquellos pacientes que se quejaban o mostraban apatía por el mensaje de la gorra. En el mismo video, Grewal describe la reacción visceral de algunos pacientes al ver su ‘Muro de la Fama’ con fotos con el presidente estadounidense, miembros del círculo de Trump y líderes republicanos.



"Recibo pacientes que vienen a mi consultorio y, al ver las fotos, uno piensa que se les está prendiendo fuego", se le escucha decir. "Salen disparados y salen corriendo como si Trump hubiera entrado en la habitación", agrega.

Publicidad

También describe cómo en la pandemia del COVID-19 prefería tener menos pacientes demócratas.



“Surgió de un chiste desenfadado que hice”

Grewal se defendió y dijo a la cadena KTLA que los comentarios eran bromas. Afirmó que la Junta Dental de California la había investigado y absuelto de cualquier delito. El organismo no ha informado oficialmente si estudió el caso y quién la denunció.

En The Signal Santa Clarita Valley, en una publicación fechada el 9 de septiembre, la dentista dijo que la investigación se hizo por “una denuncia falsa de alguien a quien nunca conocí ni traté. ¿La acusación? Que ‘torturo’ a pacientes que no comparten mis opiniones políticas. Esta ridícula afirmación surgió de un chiste que hice durante un discurso en la Gala de la Libertad Republicana. Mis palabras fueron tergiversadas y mi carrera fue atacada”.

Publicidad

Según ella, recientemente “tuve el honor de recibir el premio al Mejor Dentista Pediátrico de una revista local”.

En la cadena KTLA, la dentista se quejó de la “cancelación” que ha sufrido por parte del público. (Lea también: Trump exige a la ONU investigar “sabotaje” durante su participación: “Deberían estar avergonzados”)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE