En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
JULIANA GUERRERO
B KING Y REGIO CLOWN
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump impondrá aranceles del 100% a medicamentos importados y del 50% a materiales del hogar

Donald Trump impondrá aranceles del 100% a medicamentos importados y del 50% a materiales del hogar

La medida entraría en vigor el 1º. de octubre, según el anuncio de este jueves del presidente de Estados Unidos, quien con esta acción mantiene su postura proteccionista tras haber impuesto ya gravámenes sobre otros productos en agosto.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Donald Trump firmó una orden que limita el ingreso de venezolanos a EE.UU. con ciertos tipos de visas
Donald Trump, presidente de Estados Unidos -
Foto: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad