Deportista cayó de torre de 90 metros tras intentar tomarse una 'selfie': falleció frente a su hijo

Deportista cayó de torre de 90 metros tras intentar tomarse una 'selfie': falleció frente a su hijo

El reporte de las autoridades indicó que la mujer murió tras resbalarse de una torre que es considerada el punto más alto para practicar el bungee jumping en San Petersburgo, Rusia.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:35 a. m.
Elizaveta Gushchina, madre de dos hijos, muere al caer 88 metros.
