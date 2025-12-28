En vivo
MUNDO  / Choque de dos helicópteros en Nueva Jersey dejó un muerto y otra persona herida

Choque de dos helicópteros en Nueva Jersey dejó un muerto y otra persona herida

Los hechos del accidente se están investigando, mientras el único sobreviviente es atendido en estado crítico.

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de dic, 2025
Accidente helicópteros
Foto: @NoticiasEc24h

