Choque de dos helicópteros en Nueva Jersey dejó un muerto y otra persona herida

Una persona murió y otra resultó herida luego de que dos helicópteros se estrellaran este domingo 28 de diciembre en Nueva Jersey, Estados Unidos. Según las autoridades, solo los pilotos estaban a bordo de las aeronaves cuando se estrellaron.



¿Qué fue lo que pasó?

Las aeronaves involucradas en el accidente fueron un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C, los cuales colisionaron en el aire sobre las 11:25 de la maña (hora Miami), cerca del Aeropuerto Municipal de Hammonton, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los helicópteros Enstrom son modelos ligeros utilizados habitualmente utilizados para el entrenamiento, vuelos recreativos y tareas de observación. Son fabricados por la empresa Enstrom Helicopter Corporation, con sede en Michigan.

A través de redes sociales, se conoció el video del momento de la colisión, según informó la Associated Press, una de las aeronaves se ve girando rápidamente y cayendo. Por fortuna, ambos helicópteros cayeron sobre un campo abierto en Hammonton.



Los dos pilotos fueron trasladados inmediatamente por los organismos de emergencia hacia un centro de traumatología. El jefe del Departamento de Bomberos de Hammonton, Sean Macri, reveló a CNN que ambos recibieron atención médica, pero desafortunadamente uno de ellos falleció en el lugar y solo uno fue trasladado a un hospital cercano.



Por su parte, el jefe de Policía de Hammonton, Kevin Friel, detalló que los servicios de emergencia llegaron muy pronto al lugar de la colisión. Policías y bomberos encontraron uno de los helicópteros envuelto en llamas, que fueron extinguidas poco después.

Publicidad

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dirigirá la investigación del accidente, según la FAA. Por ahora, el Departamento de Bomberos local ha pedido a los habitantes de la zona que eviten el área mientras los servicios de emergencia responden al incidente.

#ULTIMAHORA | 🇺🇸 | 🚁⚠️Colisión aérea de dos helicópteros en Hammonton, Nueva Jersey

🚨Informes confirman 1 persona fallecida y 2 en estado crítico tras el choque en el aire. #BreakingNews #UnitedStates #NewJersey pic.twitter.com/yAeiGCc59L — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) December 28, 2025

Hammonton es una localidad de unos 15.000 habitantes ubicada en el condado de Atlantic, a unos 56 kilómetros al sureste de Filadelfia. Esta zona del país es conocido por su tradición agrícola y por su cercanía a los Pine Barrens, una extensa región boscosa que combina áreas protegidas con pequeños aeródromos y pistas de aviación.

Publicidad

Según datos de la agencia de noticias EFE este es el segundo accidente aéreo de este tipo que ocurre, entre dos aeronaves tripuladas, en Estados Unidos este año.

El pasado 29 de enero un reactor regional Bombardier CRJ700 de American Eagle (vuelo 5342) chocó con un helicóptero militar Black Hawk cerca del aeropuerto Reagan National en Washington, con 67 muertos entre los 64 ocupantes del avión y los 3 del helicóptero.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL