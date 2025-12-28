En vivo
Descarrilamiento de un tren en México deja 13 muertos y casi 100 heridos: autoridades confirmaron

Una falla ferroviaria en el sur de México interrumpió la operación del Corredor Interoceánico. El tren transportaba más de 240 pasajeros.

Por: AFP
Actualizado: 28 de dic, 2025
Editado por: Heidy Carreño
