Descarrilamiento de un tren en México deja 13 muertos y casi 100 heridos: autoridades confirmaron

Al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron lesionadas, 36 de ellas hospitalizadas, debido al descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), (sur de México), megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, informó este domingo la Secretaría de Marina (Semar).



El tren, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.

"Se registró un accidente ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca", dijo en un comunicado la Marina mexicana, que opera la vía ferroviaria. "Se presentó el descarrilamiento de la máquina principal" del tren, añadió.

La dependencia informó que hasta el momento se contabilizan 20 personas lesionadas, "quienes están siendo trasladadas a hospitales cercanos para su oportuna atención médica".



Poco antes, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, había señalado que, de forma preliminar, había 15 personas heridas. En un nuevo reporte lamentó lo sucedido: "Desde el Gobierno del Estado expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente. Todo nuestro apoyo y compromiso para los familiares que viajaban hoy en el Tren Interoceánico. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familias".



"Desde el primer momento, nos coordinamos con las instituciones federales para atender a las personas afectadas y continuaremos brindando todo el apoyo necesario", concluyó.

La Marina añadió que está en coordinación con las autoridades de transporte para "determinar las causas de los hechos" y recuperar la operatividad de la vía férrea.

El tren cumplía la ruta del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros. Fue inaugurado en 2023.

Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.



Reporte más reciente de la Secretaría de la Marina de México

EFE Y AFP

