Plan de paz entre Rusia y Ucrania “está un 90% acordado”, dijo Zelenski tras reunirse con Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo 28 de diciembre que un acuerdo de paz en Ucrania está muy cerca, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, aunque reconoció diferencias sobre el futuro estatus del Donbás.

"Creo que nos estamos acercando" a cerrar un plan, señaló Trump en una rueda de prensa tras reunirse por casi tres horas con Zelenski en Florida, y agregó que conversaron también con varios líderes europeos durante su encuentro.



El mandatario ucraniano, por su parte, enfatizó también que el encuentro fue positivo y adelantó que las partes acordaron reunirse "en las próximas semanas" para "finalizar los aspectos conversados", pero no dio detalles de dónde o cuándo exactamente tendría lugar ese encuentro.

"Tenemos grandes acuerdos sobre el plan (de paz) de 20 puntos, creo que está un 90% acordado", indicó Zelenski, en la conferencia de prensa conjunta. (Lea también: Incertidumbre de familias de mercenarios colombianos desaparecidos en Ucrania: "Nadie nos da razón")



"Podemos decir que estamos en el 95%, pero no me gusta hablar de porcentajes. Pienso que estamos avanzando muy bien. Estamos muy cerca. Hay uno o dos problemas espinosos, muy duros, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho muchos progresos hoy y durante el último mes", aseguró Trump, quien también habló con líderes europeos este domingo.



¿Habrá elecciones en Ucrania?

El encuentro entre los dos líderes llega después de que el jueves Zelenski sostuviera una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.



Además, después de que Trump hablara por teléfono este domingo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien aseguró que hay avances "en la dirección correcta" para determinar el futuro de las regiones ucranianas ocupadas del Donbás. (Lea también: Rusia condenó intento de EE.UU. de desestabilizar Venezuela: "Prácticas que creíamos haber olvidado")

Según Trump, en "semanas" se sabrá con claridad si la guerra en Ucrania puede terminar. "Nos estamos acercando mucho, quizás muchísimo", a poner fin al conflicto, declaró el mandatario estadounidense, quien a su vez dijo que él y líderes europeos se reunirán en Washington en enero.

El plan de paz de 20 puntos, que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.

Ucrania ya ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Un grupo de trabajo formado por representantes de varios partidos -de acuerdo con las instrucciones de Zelenski- ha celebrado su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos.

Según Zelenski, Ucrania podría realizar de forma simultánea las elecciones y un referéndum sobre el documento de 20 puntos. Celebrar los comicios en tiempos de guerra ha sido una opción impopular en Ucrania, rechazada por todas las principales fuerzas políticas, y requeriría cambiar la legislación.

Sin embargo, ante la insistencia de Trump, Kiev se ha abierto recientemente a la idea, en lo que se percibe como un intento de privar a Moscú y Washington del argumento de que el Gobierno ucraniano es ilegítimo.

