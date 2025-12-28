Video | Avioneta se estrella en una playa en Copacabana, Brasil: el piloto murió

Lo que comenzó como una tarde habitual de sol y turismo en la playa más emblemática de Brasil se transformó en una escena de conmoción y tragedia. El pasado sábado 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 12:30 de la tarde (15:30 GMT), un avión ultraligero que realizaba labores de publicidad aérea se precipitó al mar frente a la playa de Copacabana, provocando la muerte de su piloto y único ocupante.

El accidente ocurrió en la zona sur de la ciudad, específicamente a la altura de la calle Santa Clara. La aeronave, identificada como un Cessna 170A con matrícula PT-AGB y propiedad de una empresa publicitaria, se encontraba remolcando una pancarta cuando, por causas que aún se investigan, perdió altura rápidamente.



¿Qué fue lo que ocurrió?

La magnitud del suceso fue captada por numerosos bañistas y operadores turísticos que disfrutaban de la jornada en la orilla. Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por las autoridades locales muestran el momento exacto en que la avioneta cae "de nariz" contra la superficie del agua, sumergiéndose casi instantáneamente tras el impacto.

Testigos presenciales, como Edmar Cabral Bezerra, de 58 años, relataron a la prensa local haber escuchado un fuerte estruendo justo antes de ver cómo el aparato desaparecía bajo las olas. Otros observadores señalaron que, antes del siniestro, el ultraligero parecía volar a una distancia mayor de la franja de arena de lo que es habitual para este tipo de operaciones publicitarias.



La caída de la pancarta de propaganda sobre el mar fue la señal definitiva para los presentes de que se trataba de un vuelo comercial en plena emergencia.



La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. El Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Río de Janeiro (CBMERJ) activó un despliegue masivo que incluyó motos acuáticas, botes inflables, helicópteros y equipos de buceo especializado. A pesar de los esfuerzos y de la rápida localización del fuselaje, las autoridades confirmaron poco después que el piloto no sobrevivió al impacto.

El cuerpo de la víctima fue recuperado del mar y trasladado a la oficina del médico forense para su identificación formal. Además de la recuperación del cuerpo, los equipos de rescate utilizaron tecnología de sonar para localizar los restos de la avioneta y descartar la presencia de otras posibles víctimas, aunque se confirmó que el piloto viajaba solo.

Tras el accidente, la investigación de los ocurrido quedó bajo custodia de las fuerzas de seguridad, restringiendo el acceso a la zona del impacto para facilitar el peritaje. La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informó que el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), a través de su Tercer Servicio Regional (SERIPA III), ya ha iniciado las diligencias para determinar qué falló en la aeronave.

Por su parte, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) aportó datos preliminares de relevancia: según sus registros oficiales, el Cessna 170A mantenía su condición regular de aeronavegabilidad al momento del siniestro. Este factor obligará a los investigadores a profundizar en otras variables, como posibles errores humanos, fallas mecánicas súbitas o factores externos impredecibles.

La inmediatez de la era digital permitió que el accidente se viralizara en cuestión de minutos. Usuarios de plataformas como X (anteriormente Twitter) describieron la escena como “una locura”, destacando la rapidez con la que la tranquilidad de la playa se rompió por el accidente. La visibilidad del evento, ocurrido en uno de los puntos turísticos más densamente poblados del mundo, asegura que el escrutinio sobre la seguridad de los vuelos publicitarios en Río de Janeiro sea máximo en los próximos meses.

*con información de EFE

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.