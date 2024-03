Desgarrador relato de turistas colombianos devueltos de México: “Nos tenían encerrados”

La actriz Cony Camelo usó sus redes sociales para darle visibilidad a las denuncias de varios turistas colombianos que manifestaron haber sido víctimas de maltrato tras llegar a México.



La también cantante se encontró con la problemática de varios colombianos, quienes denunciaban abusos por parte de los funcionarios en el aeropuerto al llegar a México. Según los connacionales se trata de una situación que se vive allí todos los días.

Incluso, Cony Camelo se refirió a una situación que está siendo investigada: el supuesto caso de aborto de una turista que no pudo ingresar a México y fue encerrada sin comida por dos días.

“Les quitaron sus pasaportes, los devolvieron, les quitaron los cordones, los tenían incomunicados. Este es el momento en el que Avianca no devuelve sus pasaportes, no tienen ni los celulares para que no pudieran grabar”, manifestó la actriz.

En la denuncia pública de Camelo, algunos colombianos hablaron de su amarga experiencia al llegar a México, varios ya con planes turísticos pagos y con toda la documentación en regla.

Publicidad

“Mi nombre es Harold Sánchez. Como tal, yo había comprado todo el tour para nosotros pasar seis noches y siete días. Presentamos los documentos legales, todo normal, pero se pegan de cualquier cosa y nos metieron en una habitación”, aseguró.

Otro turista, que estaba acompañado por su familia, también contó su caso: “Yo venía con mis dos hijos, mis chiquitines y lo mismo: nos tocó dormir en el piso y las cobijas son unas bolsas plásticas de aluminio. Hay muchas personas que llevaron allá”.

Publicidad

Según una de las mujeres que estaba con Cony Camelo, a una madre de familia se le enfermó su hija menor de edad y la dejaron “tirada en el piso”.

“A una mujer la niña chiquita se le enfermó, la señora llevaba como dos días. No les habían dado información, ni comida, la niña estaba en una colchoneta tirada en el piso y enferma”, indicó la mujer.

Desde extorsiones hasta abortos.



Primera parte de una denuncia muy triste, que pasa todos los días en el aeropuerto de México para Colombianos.



Si van a MX sin visa gringa lo más probable es que les pase esto. 💀@CancilleriaCol @embajadamexico@petrogustavo@FranciaMarquezM pic.twitter.com/R50JcA8mik — Cony Camelo (@conycamelo) March 30, 2024

¿Qué ha dicho el Consulado de Colombia en México?

Ante estas graves denuncias, el cónsul general de Colombia en México, Andrés Hernández, se pronunció a través de su cuenta en X y aseveró que “ya se solicitó a Migración México informar sobre los casos al igual de informar sobre el supuesto aborto del que habla también la denuncia”.

Además, el diplomático agregó que “hay una variante en incremento con personas que viajan con planes turísticos y cuando llegan están canceladas sus reservas y hasta tiquetes y es algo que estamos trabajando e identificando estas situaciones que nos preocupan y que se han incrementado en las últimas semanas”.

Publicidad

De otro modo, el embajador plenipotenciario de Colombia ante México, Moisés Ninco Daza, también se refirió al tema, señalando que, "estamos atendiendo esta denuncia desde la misión diplomática y consular de Colombia en México. Es una realidad que está volviendo a ser cada vez más recurrente y sobre la cuál no somos indiferentes. Estamos recolectando la información necesaria para dialogar con el gobierno federal sobre este y otros casos, brindándole el tratamiento de alto nivel que requiere. No están solas y solos las y los colombianos en México".

Para conocimiento de la opinión pública, voy a escribir por aquí lo que comuniqué vía Instagram el día de ayer desde que estamos atendiendo esta denuncia desde la Misión Diplomática y Consular de Colombia en México:



“Es una realidad que está volviendo a ser cada vez más… https://t.co/wjZjmLsaUF — Moisés Ninco Daza (@MoisesAlvaro_) March 30, 2024

Luego de las denuncias de Cony Camelo, han sido muchos los comentarios en su publicación en X de otros connacionales que cuentan su experiencia en México, asegurando que han vivido la misma discriminación sin justificación y recomiendan no viajar a este país, ya que las autoridades no ofrecen garantías para los colombianos.

Publicidad

Se espera que los entes de control intervengan e investiguen las denuncias para esclarecer las situaciones que aparentemente han vivido varios turistas colombianos al llegar a México.