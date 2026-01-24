"Nos dieron 15 minutos o nos matarían": Destapan llamada de Delcy Rodríguez tras captura de Maduro

Alrededor de tres semanas después de que se presentó el ataque de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, en el cual Nicolás Maduro fue capturado, se conocen más detalles de lo que ocurrió dentro del régimen chavista instantes después del hecho. Recientemente medios de Venezuela dieron a conocer un video en el cual se puede escuchar una llamada que realizó Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"En los escenarios que nos habíamos planteado de que podía darse un ataque, nunca imaginamos que cruzarían esa línea púrpura de atacar la capital que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar. De atacar y bombardear una ciudad de un país latinoamericano, eso no estaba en nuestra historia (...) Una confrontación ademas tan desigual, hay que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear", se escucha decir a Rodríguez en la llamada.

Añadió que, junto con Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Jorge Rodríguez, su hermano y presidente del Congreso, recibieron "amenazas" inmediatamente después de que capturaron a Maduro. "Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, o nos iban a matar", relató. Indicó que, incluso, en un primer momento le dijeron que habían asesinado al líder chavista, no que lo habían capturado: "Nos habían dicho que lo habían asesinado (...) Nosotros dijimos, estamos listos para correr la mima suerte".



Rodríguez continuó diciendo que "mantiene esa afirmación hasta el día de hoy, porque las amenazas y el chantaje son permanentes". Luego le pidió a su equipo de trabajo que todos tenían "que proceder con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros". Entre ellos estaba preservar "la paz" y rescatar "a los rehenes".



Aquí el momento en el que Delcy Rodríguez le confiesa a su gente que "EEUU nos dió a Jorge, Diosdado y a mí, 15 minutos para responder si cooperaríamos (tras capturar a Maduro) o nos matarían".



Después dice que su único objetivo es preservar el poder. pic.twitter.com/LaE2ySxGOk — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 23, 2026

Publicidad

Delcy Rodríguez propone convocar "verdadero diálogo político"

Rodríguez propuso que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes", una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. "Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, (...) a que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país", dijo Rodríguez durante la instalación del Programa para la convivencia y la paz, un acto trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, pidió que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos" y que sea venezolano, es decir, explicó, que "no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid". "Lo pide el país, que sea por el bien común de Venezuela", agregó la presidenta interina, quien asumió el cargo luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

Publicidad

Delcy Rodríguez enmarcó esta tarea en el Programa para la convivencia y la paz, que será coordinado -dijo- por el ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, y estará integrado por varios funcionarios del país, así como por empresarios y académicos, aunque afirmó que la lista no estaba cerrada. Según explicó, la idea es "hacer un plan de 100 días" que tendrá como "primera tarea" el "mapeo de la violencia y el odio político, económico y social en Venezuela", aunque no precisó cuándo comienza.

La mandataria encargada aseguró haber compartido "visiones distintas" con las personas del Programa para la convivencia y la paz, pero "con un fin común", que es, subrayó, la paz de Venezuela. "Pero la paz entendida en su dimensión amplia. No solamente es la paz política, social, económica, es la paz en todas sus dimensiones", precisó.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE