Crimen de Valeria Márquez en México: regalos, amenazas de su expareja y una amiga, entre las pistas

En Jalisco, México, hay indignación por el asesinato de Valeria Márquez, una influenciadora de belleza de 23 años, mientras realizaba un en vivo hablando con sus seguidores por medio de TikTok. Antes del crimen, sucedido en la tarde del martes 13 de mayo, la mujer había mencionado hechos extraños que pasaron en horas previas a su muerte, y que hoy son parte de la investigación de las autoridades.

Márquez se encontraba en su salón de belleza, llamado 'Blossom The Beauty Lounge', ubicado en la colonia Real del Carmen de Zopopan, cuando fue brutalmente atacada por un hombre que habría ingresado al local hacia las 6:30 de la tarde. En el clip que se ha difundido en redes sociales se escucha que el sujeto, al parecer, le disparó a quemarropa en tres oportunidades, en la cabeza y en el pecho, quitándole la vida.

La Fiscalía de Jalisco indicó a través de un comunicado que agentes de la Policía Municipal llegaron al sitio tras recibir el aviso a través del servicio de emergencias 9-1-1, donde verificaron el fallecimiento de la víctima. Por ahora se encuentran recolectando pistas y testimonios para establecer quién estaría detrás del crimen, que está siendo investigado como un feminicidio.



Valeria Márquez habló de un regalo sospechoso

En redes sociales han circulado dos videos grabados por Márquez en momentos previos a su muerte, en los que ella habla de que alguien sospechoso le quería entregar un regalo costoso personalmente. Incluso, ella presiente que la quieren asesinar y manifiesta su preocupación.

“Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice: ‘Oye, bebé, es que te traen algo, pero que te lo quieren entregar a ti’. Yo le dije que más o menos llegaba en una hora. Ella me dijo: ‘Mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”, les contó la de 23 años a sus seguidores.

En otro clip, de la misma transmisión en vivo en la cual minutos después queda en evidencia el crimen, Márquez dice: “Güey, a lo mejor me iban a matar (…) un regalo costoso. En una hora regreso. ¿Y en qué venía, en moto? Me iban a levantar, ¿o qué? Güey, me quedé preocupada”.

Valeria Márquez. Redes sociales

La mujer que insistió en que se quedara



Una de las personas que ha sido acusada de, supuestamente, estar involucrada en el crimen, es Vivian De la Torre, amiga de Márquez, quien le insistió a la víctima por mensajes para que esperara en el local, ya que le iba a entregar un regalo.

“Es que quiere que me espere, dice la Viviana que porque quiere ver mi cara. Rápido, pendeja, que me tengo que ir”, dijo Márquez en la transmisión, e instantes después mostró que estaba recibiendo un cerdo de peluche. “Viviana está enamorada de mí, te lo juro”, añadió sonriéndole a la cámara.

Tras ser acusada, Vivian se pronunció al respecto en sus redes sociales, y dijo que "jamás imaginó que esto le pasaría en ese momento", y que siempre le mandaba detalles "cuando estaba y cuando no estaba en vivo". Y añadió: "Les pido que dejen de hablar basándose en el morbo y de querer comparar personas, porque Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla".



Los amenazantes mensajes de su exnovio

Otra de las pistas que sería clave y que se ha difundido en redes mensajes son las amenazas que habría recibido por parte de su expareja. En una historia de Instagram que publicó hace un tiempo, Márquez aseguró que su entonces novio la había mandado a sacar de un bar, y que las personas de seguridad del lugar la habrían agredido. La mujer subió una foto con sus piernas llenas de moretones.

"Fue mi actual pareja con la cual vivo, por eso digo que es mi ex. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad”, escribió.

Mensajes que le habría enviado su expareja. Redes sociales

Luego publicó un chat con su expareja, en el cual se lee que el sujeto escribía frases como: "No conoces mis peores lados", "para que aprendas a hacerme caso", "me hacer hacer cosas que no quiero".

Por ahora las autoridades se encuentran en la escena del crimen recolectando pruebas para establecer las causas y los responsables del hecho. “Un agente del Ministerio Público, en coordinación con elementos de la Policía de Investigación, se encuentra en la escena recabando testimonios e indicios, los cuales serán integrados en la carpeta de investigación correspondiente con la finalidad de esclarecer los hechos y dar con quien o quienes sean responsables”, dijo la Fiscalía de Jalisco.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL