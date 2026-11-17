El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que se toman "muy en serio" las informaciones de inteligencia de un posible ataque iraní en Washington con una bomba sucia o un arma química, que supondría una escalada sin precedentes en el conflicto con Teherán. "Si lo hacen pagarán un precio que no ha pagado ningún país antes", indicó Trump durante la foto de familia de los líderes del Quad (Australia, Estados Unidos, India y Japón) en Manila. "Nos lo tomamos muy en serio, porque (los líderes iraníes) están locos", indicó Trump, quien añadió que espera que las informaciones reveladas por CNN sobre planes para este ataque con una bomba con una baja carga de material nuclear para elevar los efectos de una explosión no acaben materializándose.

Irán, sin embargo, denunció este mismo martes que Estados Unidos e Israel buscan “preparar el terreno mediático” para justificar nuevos ataques contra el país persa. “Quienes iniciaron la agresión contra Irán buscan ahora preparar el terreno mediático para sus siniestros planes mediante la fabricación y difusión de acusaciones infundadas, entre ellas las publicadas recientemente por The New York Times y el relato fabricado sobre una supuesta ‘bomba sucia’ difundido por CNN”, criticó en X el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.



¿Qué se sabe del supuesto ataque?

En efecto, CNN informó este lunes, con base a varias fuentes del gobierno estadounidense, que Irán parece estar planeando un ataque contra miembros del equipo de Trump en Washington y la inteligencia estadounidense ha interceptado conversaciones iraníes sobre planes acerca de bombas en territorio de Estados Unidos. Las fuentes estadounidenses creen que por el momento esos planes solo indican la voluntad de abrir opciones de posibles represalias contra Estados Unidos, pero no consideran probable un ataque inminente o incluso que esos planes se materialicen.

Publicidad

Las interceptaciones indican la posibilidad de que operativos iraníes hayan conseguido material para hacer bombas dentro de Estados Unidos, pero los funcionarios de inteligencia están divididos sobre la credibilidad de este tipo de conversaciones.



Irán podría de manera relativamente sencilla usar pequeñas cantidades de material nuclear o agentes químicos para ampliar los efectos de una bomba convencional.



Por su parte, The New York Times publicó el lunes una investigación en la que planteó que algunas presas y proyectos hidráulicos de Irán podrían haberse construido para abastecer a bases subterráneas de misiles. “Las acusaciones infundadas que pretenden vincular las presas de Irán con bases de misiles constituyen otro ejemplo más de una campaña malintencionada, destinada a fabricar pretextos propagandísticos y de seguridad para justificar ataques contra infraestructuras vitales de un país”, aseveró Bagaei.

Publicidad

El diplomático citó como ejemplos los ataques de Estados Unidos e Israel contra los embalses de las localidades de Jomein (centro), Haftkel (suroeste) y Bamani (sur), así como contra las instalaciones desalinizadoras de la isla de Qeshm y de las localidades de Nikshahr, Tis y Banji (todas en el sur), durante la guerra iniciada por estos países el pasado febrero, que provocaron interrupciones en el suministro de agua a la población civil, y recordó que estos ataques violan el derecho internacional humanitario.

El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, también reprochó este martes las informaciones y lanzó una advertencia de reciprocidad. “Muy bien. Nueva regla: cualquier presa, puerto o central eléctrica cercana a una base estadounidense o israelí tiene un doble uso. Aplicaremos su lógica de manera coherente y equitativa”, afirmó.

Publicidad

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, las tensiones entre Irán y Estados Unidos se han intensificado en las últimas semanas con intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación para hallar una salida diplomática al conflicto siguen sin dar resultados.

EFE