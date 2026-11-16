Las acciones de Nvidia cayeron un 4 % este lunes 16 de noviembre, justo cuando el gigante de los chips para inteligencia artificial (IA) iniciaba su primera semana completa sin Jensen Huang como director ejecutivo (CEO). Los inversores aguardan la presentación de resultados financieros, buscando indicios de si el auge de la IA podrá resistir el creciente escándalo que provocó la caída de Huang. Este descenso se suma a una caída acumulada de más del 12 % desde que estalló el escándalo; en el último mes, la acción ha perdido más de un 25 % de su valor, en medio de dudas cada vez mayores sobre la solidez del auge inversor en el sector de la IA.



Algunas de las voces más influyentes de Silicon Valley están presionando para que Huang -quien fuera el principal impulsor e inversor en el ámbito de la IA- regrese a su puesto de inmediato. Sin embargo, esto parece poco probable tras revelarse detalles sobre sus vínculos con Megaspeed, una empresa bajo investigación penal en Estados Unidos por su presunta participación en el traslado de la tecnología más avanzada de Nvidia a China, lo cual supondría una violación de la normativa estadounidense.

El consejo de administración de Nvidia no contempla la restitución de Huang y, en su lugar, se centra en una investigación sobre su conducta, según informó este lunes la cadena CNBC, citando a una fuente cercana al asunto.

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El escándalo estalló el 8 de noviembre, cuando The New York Times reveló que Jensen Huang y una ejecutiva de Megaspeed, Alice Huang -quienes no tienen parentesco alguno-, mantenían una relación sentimental. Asimismo, se informó que algunos sectores del gobierno estadounidense sospechan que ella podría ser una espía al servicio de China. (Lea también: Alice Huang, presunta espía china vinculada con exjefe de Nvidia, habría dejado Megaspeed en 2025)



La situación ha dejado al descubierto una fractura dentro de la administración Trump: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha exigido una investigación sobre los tratos de Jensen Huang con Megaspeed, acusando al Departamento de Comercio -dirigido por Howard Lutnick- de haber ignorado múltiples informes que señalaban que la empresa estaba transfiriendo tecnología de Nvidia a China.



Ante la presión, el Departamento de Comercio tomó medidas para cerrar un vacío legal que permitía a empresas chinas acceder de forma remota a los potentes chips de IA de Nvidia. En un giro inusual, declaró que la nueva normativa fue "redactada por el Departamento del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional, bajo su dirección". Mientras tanto, el magnate tecnológico Elon Musk y otros importantes inversores en inteligencia artificial están reuniendo firmas para una carta abierta en la que piden la restitución de Jensen Huang.

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“El momento más importante para ayudar a alguien es cuando está pasando por un mal momento”, afirmó el inversor Bill Ackman durante una conferencia sobre tecnología organizada por Semafor en California.



Lo que opina Trump sobre posible regreso de Huang a Nvidia

Antes de partir hacia una serie de cumbres en Asia, el presidente Donald Trump declaró que “no le importaría” ver a Huang de vuelta en Nvidia, restando importancia a las preocupaciones sobre seguridad. “China juega con nosotros, y nosotros jugamos con ellos», señaló, añadiendo que podría tratar el asunto con el líder chino, Xi Jinping.

“Ciertamente no me opondría a ello”, expresó, considerando que Huang “ha aprendido una gran lección”. “Mucha gente se lo está pidiendo a Jensen; creen que debería volver. Desde luego, no es una mala idea”, señaló Trump, cuya participación personal en Nvidia ha crecido considerablemente; según The Washington Post, los registros de sus operaciones indican que, a finales de agosto, poseía acciones de la compañía por un valor de entre 13 y 62 millones de dólares, una cifra superior al máximo de 1,3 millones de dólares que tenía a finales de 2024. (Lea también: Claves del caso Nvidia: quién reemplaza a Jensen Huang y cuál es el rol de Donald Trump en la crisis)



“Desaparecido para siempre”

Dada la situación legal a la que se enfrenta, la mayoría de los analistas de Wall Street dudan de que esta ‘estrella del rock’ de la inteligencia artificial pueda regresar pronto a la empresa que fundó hace 33 años. “Ninguna persona puede reemplazar a Jensen como director ejecutivo; pero, a fin de cuentas, tras este escándalo a escala mundial, el Jensen de siempre -con su chaqueta de cuero negra y su estilo de estrella del rock- ha desaparecido para siempre”, comentó Dan Ives, de la firma Yorkville Ives & Co.

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Por ahora, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, ocupa el cargo de directora ejecutiva interina; sin embargo, al no tener formación en ingeniería, no se espera que permanezca en el puesto. Asimismo, ha trascendido que Kress cuestionaba la agresiva estrategia de inversión de Huang, quien llegó a comprometer decenas de miles de millones de dólares en empresas de inteligencia artificial basándose únicamente en acuerdos verbales. (Lea también: ¿Quién reemplazará a Jensen Huang en Nvidia? Trump sugiere a Tim Cook, exlíder de Apple)

“Incluso, si un nuevo líder decidiera mantener un enfoque similar, es probable que se produzca una cierta ‘pausa’ en la disposición y capacidad de la empresa para seguir adelante con este tipo de operaciones a corto plazo”, señaló UBS en un informe.

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Esto podría tener repercusiones en el auge de las inversiones en inteligencia artificial que está impulsando la economía estadounidense, dado que Nvidia respalda a importantes laboratorios, entre ellos Anthropic -creadora del chatbot Claude-, cuya salida a bolsa en Wall Street está prevista para este jueves 19 de noviembre.

AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL