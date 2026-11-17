Una nueva denuncia que preocupa a las autoridades en Brasil se conoció recientemente, luego de que seis mujeres señalaran al dentista Jean José Dunga, de 41 años, de presuntamente transmitirles intencionalmente el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Estos casos se registraron en el estado de Rondônia, donde el hombre permanece detenido y ya fue condenado en uno de los procesos relacionados con estas acusaciones.



De acuerdo con el reporte el medio brasileño g1, el número de denunciantes aumentó de cuatro a seis después de que el caso se hiciera público. Según la Fiscalía de Rondônia (MP-RO), dos mujeres más se comunicaron con el Centro de Asistencia a las Víctimas (Navit), donde fueron entrevistadas para entregar sus testimonios.

El dentista fue condenado en agosto de 2026 a cinco años de prisión bajo régimen semiabierto y al pago de 50.000 reales brasileños por concepto de indemnización por daños y perjuicios, en un proceso relacionado con una de las denunciantes.

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Además, enfrentaba un segundo proceso penal que involucraba a otras tres mujeres. Ante la posibilidad de que se presentaran nuevos contagios, la Fiscalía solicitó una nueva orden de detención.



Según la Fiscalía de Rondônia, las nuevas denunciantes señalaron al hombre por lesiones corporales agravadas que habrían provocado su infección por VIH. La investigación sostiene que el acusado conocía su diagnóstico desde hacía aproximadamente diez años, pero habría decidido no seguir el tratamiento antirretroviral. La Fiscalía también investiga la hipótesis de que esa decisión estuviera relacionada con la presunta transmisión del virus a las mujeres con las que mantenía relaciones.



De acuerdo con el reporte del medio antes mencionado, el organismo identificó un posible patrón de acercamiento romántico a mujeres, tanto en relaciones breves como duraderas. El medio brasileño contactó a la defensa de Jean José Dunga, que manifestó no tener conocimiento de nuevas posibles víctimas.



Una de las mujeres relató cómo descubrió la infección

Entre los testimonios conocidos está el de una mujer identificada con el nombre ficticio de Marta, utilizado para proteger su identidad y evitar la exposición de su familia.

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Según contó al medio brasileño, mantuvo una relación breve con el dentista y posteriormente comenzó a presentar molestias persistentes, entre ellas infecciones que no mejoraban con antibióticos, dolores corporales, enrojecimiento, picazón, dolor de cabeza y fatiga. Después de someterse a varias pruebas, recibió el diagnóstico de VIH.

"Puedo decir con certeza que fue el momento más triste y difícil de mi vida", relató. La mujer explicó que conoció la existencia de la investigación cuando acudió a un especialista en enfermedades infecciosas. Allí le preguntaron por el nombre de su pareja y descubrió que coincidía con el del hombre investigado.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co