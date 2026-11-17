Tras varios días de silencio en medio del escándalo que afectó a Nvidia y causó la renuncia de su CEO Jensen Huang, el empresario finalmente decidió pronunciarse al respecto. Tras abandonar su cargo al destaparse una crisis que combina relaciones personales y sospechas de espionaje; Huang había permanecido alejado del ojo público, pero en las últimas horas decidió dar a conocer su posición en su cuenta oficial de X.



¿Qué dijo Jensen Huang sobre escándalo de Nvidia?

El cofundador y exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, admitió en su más reciente publicación "la responsabilidad de sus errores" y dijo que quiere recuperar su cargo si el Consejo así lo desea, en su primer mensaje desde que dimitió el pasado jueves. "Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo", se lee en el mensaje.

En primera medida, Jensen Huang, quien estuvo al frente de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA) por más de tres décadas, reconoció en el mensaje que "no estuvo a la altura de los estándares que se esperan" y que cometió "errores graves" en su vida personal. Según dijo, desde su renuncia, ha recibido "una avalancha de peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes" de Nvidia para regresar como director ejecutivo.

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El confundador de la empresa definió a Nvidia como "la obra de su vida", y aseguró que construirla ha sido "un privilegio y un honor". También agradeció al país norteamericano que lo recibió hace más de 50 años. "En ningún otro lugar que no fuera Estados Unidos habría sido posible una empresa como Nvidia. Amo a nuestro país y amo a Nvidia", aseveró en el mensaje, que finalizó con agradecimientos a quienes le han enviado buenos deseos y a su familia, a la que dedicará el resto de su vida "para ser digno de su amor".



Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.



I came to the United States 53 years ago, and becoming an… — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este lunes a favor de que el empresario vuelva a liderar la compañía, al igual que el magnate Elon Musk, que se ha sumado a una campaña para apoyar a Huang y que ha recabado más de 180.000 firmas.

Huang dimitió con carácter inmediato después de que se desvelara que había mantenido al menos tres relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una empresaria chica acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de espiar para Pekín. Las otras dos las mantuvo con empleadas de la compañía que dirigía. El idilio con Alice Huang, la empresaria china, llevó al consejo de Nvidia a encargar una investigación independiente para esclarecer si pudo comprometer la seguridad nacional o la información confidencial de la compañía.

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Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos, donde responderá a preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada. "Asumo plenamente la responsabilidad de mis errores y me comprometo a colaborar con la investigación independiente del Consejo", afirmó Huang en la carta de este martes.

Nvidia tiene previsto presentar sus últimos resultados trimestrales al cierre de Wall Street, y los inversores esperan obtener pistas sobre el futuro de la compañía en la posterior conferencia telefónica, que estará dirigida por su nueva consejera delegada interina, Colette Kress.

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*con información de EFE