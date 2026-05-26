Israel afirma haber bombardeado más de un centenar de objetivos de Hezbolá en Líbano

El Ejército de Israel aseguró este martes 26 de mayo haber bombardeado durante la noche más de 100 objetivos en el este y sur del Líbano, asegurando que se correspondían con "infraestructuras" de la milicia chiíta Hezbolá. (Lea también: Fuerzas estadounidenses lanzan "ataques de autodefensa" en el sur de Irán, afirman medios de EE. UU.)

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Muchos de estos ataques recayeron en el Valle de la Bekaa, este del Líbano, mientras que en el sur el Ejército dijo que "más de 90 almacenes de medios de combate, cuarteles generales, puestos de observación" fueron atacados.

Entretanto, el ejército israelí ordenó a los habitantes de Nabatiyeh a salir de la ciudad. "Deben evacuar sus casas de inmediato y desplazarse al norte del río Zahrani", indicó en X el portavoz militar arabófono, Avichay Adraee.



Estos crecientes ataques se producen de forma paralela a una nueva orden emitida por el Comando del Frente Interno, el brazo militar israelí encargado de dar directrices de seguridad a la población civil, restringiendo las aglomeraciones multitudinarias en las comunidades del norte de Israel, próximas a la frontera con el Líbano.



Desde las 6:00 horas de la mañana hasta al menos las 8:00 de la noche no podrán reunirse allí grupos de más de 200 personas en espacios cerrados (hasta ahora el límite era 600) y 50 personas al aire libre (antes hasta 200).

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Pese a que el Líbano e Israel mantienen actualmente en Washington las primeras negociaciones directas en décadas con el fin de alcanzar una salida negociada a esta última guerra, iniciada el pasado 2 de marzo tras el ataque a Irán, por el momento tan solo se ha acordado un alto el fuego que carece de aplicación práctica.

Al menos 3.185 personas han muerto y otras 9.633 resultaron heridas en ataques y bombardeos israelíes desde el 2 de marzo, los cuales no cesan pese al alto el fuego en vigor.



“Hezbolá es totalmente responsable de la situación actual”: EE. UU.

Estados Unidos advirtió horas antes que el continuo lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá contra Israel es "insostenible" y señaló al grupo chiíta por querer "sabotear" las conversaciones de paz entre el Gobierno libanés y el israelí.

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"El 'statu quo' es insostenible", declaró a la prensa una fuente del Departamento de Estado, que aseguró que desde el 17 de abril Hezbolá ha roto el alto el fuego con el lanzamiento de 1.000 drones y 700 cohetes para "intentar sabotear las negociaciones".

"Hezbolá es totalmente responsable de la situación actual", agregó la misma fuente, que justificó los continuos ataques israelíes contra territorio libanés: "No se puede esperar que Israel absorba pasivamente los ataques contra sus fuerzas armadas y civiles".

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresó así el mismo día en el que el medio estadounidense Axios publicó que Washington respaldaría una escalada en la ofensiva militar israelí en represalia a los ataques de Hezbolá.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, instó al primer ministro Benjamín Netanyahu, a retomar "una guerra a gran escala" contra el Líbano, además de cortarles el suministro eléctrico a este país.

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La semana pasada, el Líbano e Israel, que han mantenido tres rondas de negociaciones de paz en Washington, acordaron extender el alto el fuego 45 días más; sin embargo, el Estado judío continúa atacando el territorio libanés diariamente.

Hezbolá no participa en las conversaciones en marcha, cuya próxima ronda tendrá lugar los próximos 2 y 3 de junio en Washington, así como una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE