Extracción de una muela terminó revelando un agresivo cáncer en joven atleta de 21 años

Lo que parecía ser un procedimiento odontológico rutinario terminó convirtiéndose en una batalla inesperada por la vida. Kendall Schara, una joven deportista de 21 años y capitana del equipo de voleibol de la Universidad de Wisconsin-Green Bay, recibió un impactante diagnóstico médico después de someterse a la extracción de una muela del juicio.



La historia de la atleta comenzó a inicios de 2025, cuando acudió a un procedimiento dental aparentemente normal. Sin embargo, tras la extracción, la zona se infectó y su estado de salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Lo que más preocupó a los médicos fue que su cuerpo parecía incapaz de combatir la infección.

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Con el paso de las semanas y después de varios estudios, los especialistas descubrieron la verdadera causa detrás de las complicaciones: la joven padecía leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea y que suele avanzar de forma acelerada.

“Tuve que preguntarme: ¿Tengo muchas posibilidades de sobrevivir? Y a los 21 años, no creo que nadie deba hacerse esa pregunta”, relató Schara en una entrevista para el programa Good Morning America.



Una infección llevó al diagnóstico

Según la información conocida sobre el caso, la infección posterior a la extracción dental fue la señal de alerta que llevó a los médicos a profundizar en los exámenes clínicos de la deportista.



Después de varios meses de incertidumbre, una biopsia de médula ósea confirmó el diagnóstico de leucemia mieloide aguda.

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De acuerdo con la Mayo Clinic, este tipo de cáncer progresa rápidamente y requiere tratamiento inmediato debido a que puede extenderse a otras partes del cuerpo. Aunque suele presentarse principalmente en adultos mayores, el caso de Kendall sorprendió por tratarse de una paciente joven y deportista.

La noticia golpeó fuertemente a su familia, especialmente a su hermana menor, Elle Schara, quien recordó ese momento como uno de los más difíciles de su vida.

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“Fue probablemente el momento más devastador que he vivido en mi vida”, expresó.

Tras el diagnóstico, Kendall inició quimioterapia en el Centro Oncológico Integral Robert H. Lurie de la Universidad Northwestern, en Chicago. Sin embargo, apenas un mes después de comenzar el tratamiento, los médicos concluyeron que necesitaba un trasplante de células madre para aumentar sus posibilidades de recuperación.

La búsqueda de un donante compatible no fue sencilla. Según relató la familia, inicialmente no encontraron coincidencias adecuadas dentro del registro de donantes.

La situación cambió cuando los médicos descubrieron que su hermana menor era compatible. “Fue uno de los momentos más brillantes de este viaje”, recordó la atleta sobre el momento en que recibió la noticia.

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En julio de 2025, Kendall recibió el trasplante de células madre donadas por su hermana, un procedimiento que marcó un punto decisivo en su proceso médico.

Meses después del trasplante, la joven compartió detalles de su recuperación a través de una emotiva publicación en redes sociales.

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“Estoy muy emocionada de haber llegado hasta aquí y muy orgullosa de todo lo que he logrado. En los últimos meses, he pasado por situaciones que nadie debería tener que afrontar, y mucho menos una joven de 21 años”, escribió.

La deportista también habló de los efectos físicos y emocionales que enfrentó durante el tratamiento, incluyendo la quimioterapia, hospitalizaciones y diversos procedimientos médicos.

“A pesar de la quimioterapia, las hospitalizaciones, los procedimientos, los efectos secundarios y mucho más, me alegra decir que salí de todo esto optimista respecto a mi futuro”, agregó.

Aunque reconoció que hubo momentos difíciles durante el proceso, aseguró que nunca perdió completamente la esperanza.

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Actualmente, Kendall Schara se encuentra en remisión completa mientras continúa con terapia de mantenimiento y seguimiento médico constante.

Según una actualización publicada en la campaña de GoFundMe creada para apoyar sus gastos médicos, una biopsia reciente de médula ósea “no mostró ningún signo de leucemia”.

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La joven ya regresó a sus estudios universitarios y continúa compartiendo avances sobre su recuperación. Además, decidió usar su experiencia para promover la inscripción de más personas en los registros de donantes de células madre, resaltando la importancia de este tipo de procedimientos para salvar vidas.

“Creo que es inspirador poder salvar una vida”, señaló.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co